Dorival exalta atuação de Maycon e cita interferência política no Corinthians: “Não é saudável”

O Corinthians teve um bom desempenho diante do Atlético-MG, na Neo Química Arena, e garantiu os três pontos, com um triunfo por 1 a 0. Assim, na coletiva de imprensa, o técnico Dorival Júnior disse que a equipe paulista mereceu o triunfo por causa das chances criadas e fez questão de exaltar a atuação do meio-campista Maycon, autor do gol da vitória. “Criamos, isso foi um fato importante. Eu acredito que tenhamos merecido o resultado por tudo aquilo que fizemos dentro dos 90 minutos. É um atleta que gosto muito e tenho muita confiança, acima de tudo. Não entendia como um atleta desse nível tinha desaprendido, não era possível uma situação como aquela. O atleta passa por alguns altos e baixos, como todos nós, e são nesses momentos que eles mostram a diferença.”, disse.

Cabe destacar que o jogador não garantiu a permanência no clube para 2026. Além disso, citou que as constantes notícias sobre a política do Timão incomodam o elenco, algo também citado pelo treinador. “Eu já me posicionei lá atrás, não é saudável para nenhum clube de futebol a política envolvida com o nosso dia a dia. É natural que tenha uma interferência, sim. De uma maneira ou de outra, vai envolver de uma forma direta o elenco, os funcionários, o clube. É uma situação que tem que ser resolvida. É natural que a gente torça pelas melhores soluções em todos os clubes. Que a política seja cada vez menos evidente no dia a dia de todos os ambientes de todos os clubes. Não é saudável”, frisou. Recentemente, , o chefe do departamento médico, André Jorge, pediu demissão e detonou o presidente Osmar Stabile, assim como alegou interferência política em seu trabalho no CT DR. Joaquim Grava.