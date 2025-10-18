Cruzeiro x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Cruzeiro e Fortaleza se enfrentam neste sábado (18), às 21h (de Brasília), no Mineirão, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes vivem situações diferentes na tabela. Enquanto a Raposa briga na parte de cima, o Leão luta contra a zona de rebaixamento.

A Voz do Esporte, como de praxe, transmite a peleja, ao vivo, a partir de 19h30. Ricardo Froede assume o microfone da narração. João Miguel Lotufo comenta a partida. Já Raphael Almeida está responsável pelas reportagens.