Coritiba x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

Coritiba x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragemClássico agita capital paranaense na reta final da Série B. Coxa quer encaminhar o acesso, enquanto Furacão tenta manter vivo o sonho da Série A
Coritiba e Athletico se encontram para um clássico que está sendo considerado o maior dos últimos anos. A partida acontece na noite deste domingo (19), às 18h30, no Couto Pereira, válida pela 33ª rodada da Série B. Todos os ingressos para a partida já estão vendidos.
O Coxa lidera a competição, com 56 pontos, e quer se aproximar do acesso com uma vitória no clássico. No primeiro, o Alviverde já levou a melhor na casa do rival. Já o Furacão, que está na sétima colocação, com 49 pontos, tenta voltar a vencer, para manter vivo o sonho do acesso.
Onde assistir
A partida terá transmissão pela ESPN, na TV fechada, e pelo serviço de streaming Disney+.
Como chega o Coritiba
Com cinco pontos de diferença para a Chapecoense, quinta colocada, o Coxa pode ver o acesso se aproximar caso vença o rival. Para o clássico, Mozart ainda não sabe se poderá contar com o atacante Lucas Ronier. O treinador já sabe que não poderá contar com o volante Wallisson, suspenso, que deve ser substituído por Machado.
Como chega o Athletico
Sem vencer há três jogos, o Furacão precisa da vitória na casa do adversário para deixar o sonho do acesso vivo. O Rubro-Negro está três pontos atrás do Goiás, que abre o G4. Odair Hellmann, que retorna ao comando do time, não terá o zagueiro Terán e o atacante Mendoza, expulsos contra o Avaí. Já Esquivel, Renan Peixoto e Isaac seguem no departamento médico.
CORITIBA x ATHLETICO
Campeonato Brasileiro Série B – 33ª rodada
Data e horário: 19/10/2025 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, Curitiba
CORITIBA: Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Sebastián Gómez, Machado e Josué; Gustavo Coutinho, Lucas Ronier (Clayson) e Iury Castilho. Técnico: Mozart
ATHLETICO: Santos; Arthur Dias, Aguirre e Léo; Benavídez, Felipinho, Zapelli e Léo Dérik; Viveros, Leozinho e Luiz Fernando. Técnico: Odair Hellmann
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)