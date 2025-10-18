Corinthians x Atlético, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

O sábado de Brasileirão reserva um dos grandes clássicos nacionais entre dois gigantes. Na Neo Química Arena, o Corinthians recebe o Atlético-MG, às 18h30, em jogo que abre a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A Voz do Esporte já está de prontidão para acompanhar as emoções deste encontro, ao vivo, a partir de 17h. Christian Rafael já avisou em suas redes sociais que vai narrar a partida. Nesta jornada, o locutor terá, entãom o auxílio luxuoso do comentarista Thiago Hugolini e do repórter Luiz Gaspar.