Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians x Atlético, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Corinthians x Atlético, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Alvinegros se enfrentam em jogo que abre a 29ª rodada do Brasileirão
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O sábado de Brasileirão reserva um dos grandes clássicos nacionais entre dois gigantes. Na Neo Química Arena, o Corinthians recebe o Atlético-MG, às 18h30, em jogo que abre a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A Voz do Esporte já está de prontidão para acompanhar as emoções deste encontro, ao vivo, a partir de 17h. Christian Rafael já avisou em suas redes sociais que vai narrar a partida. Nesta jornada, o locutor terá, entãom o auxílio luxuoso do comentarista Thiago Hugolini e do repórter Luiz Gaspar.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar