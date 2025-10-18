Corinthians bate Deportivo Cali nos pênaltis e fatura o hexa da Libertadores Feminina

Após empate sem gols no tempo normal, Brabas levam a melhor por 5 a 3 nas penalidades e lse tornam donas da América pela sexta vez

Com o título, o Timão alcança o tricampeonato consecutivo — já havia vencido em 2023 e 2024 — e assegura presença no Mundial de Clubes Feminino. A campanha foi marcada por confrontos intensos: vitória sobre o Boca Juniors nas quartas, classificação nos pênaltis contra a Ferroviária na semifinal, e triunfo sobre o Deportivo Cali na grande decisão.

O Corinthians é novamente dono da América! Neste sábado (18), as Brabas venceram o Deportivo Cali por 5 a 4 nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal, e levantaram pela sexta vez a taça da Libertadores Feminina. A final foi disputada no Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires, Argentina.

O time colombiano, que eliminou São Paulo e Colo-Colo, buscava seu primeiro título continental, mas parou na força e na tradição corintiana. A terceira coocação ficou com a Ferroviária, de Araraquara, que derrotou por 1 a 0 o Colo-Colo, do Chile.

Premiação histórica

A edição de 2025 da Libertadores Feminina teve premiação recorde. O Corinthians recebeu 50 mil dólares (R$ 270 mil) pela participação e mais 2 milhões de dólares (R$ 10,8 milhões) pelo título. Já o Deportivo Cali, vice-campeão, faturou 600 mil dólares (R$ 3,2 milhões).

Equilíbrio máximo

O primeiro tempo da final foi marcado por equilíbrio e muita cautela entre Corinthians e Deportivo Cali. As equipes se estudaram bastante, com poucas chances claras e muitas disputas truncadas no meio-campo. A primeira grande oportunidade veio aos 13 minutos, quando Érika subiu bem de cabeça e obrigou a goleira Agudelo a fazer boa defesa. Aos 21, Duda Sampaio arriscou de longe e novamente a arqueira colombiana apareceu com segurança. Nos minutos finais da etapa inicial, o Corinthians chegou a abrir o placar. Após confusão na área, Érika cabeceou para o fundo das redes. O gol foi inicialmente validado, mas a árbitra foi chamada pelo VAR e anulou o lance por interferência de Vic Albuquerque, que estava em posição de impedimento.

Pressão das colombianas e drama até o fim

Na segunda etapa, o Deportivo Cali cresceu e passou a dominar as ações ofensivas. Cobos e Paola García levaram perigo à meta corintiana, exigindo atenção da defesa brasileira. Jaquelina foi decisiva ao salvar uma bola em cima da linha nos minutos finais, evitando o gol colombiano. Sem que nenhuma equipe conseguisse balançar as redes, a decisão foi para os pênaltis.