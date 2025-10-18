Com gol nos acréscimos, Thiago Silva alcança marca importante com a camisa do Fluminense

Tricolor de Laranjeiras se torna o clube em que zagueiro mais estufou a rede na carreira, com 18 tentos contra 17 do Paris Saint-Germain / Crédito: Jogada 10

Diante da retranca do Juventude, no Maracanã, Thiago Silva foi decisivo para o Fluminense ao anotar o gol do triunfo, nos acréscimos. Nesse sentido, o Monstro chegou a marca de 18 tentos com a camisa do Tricolor, clube pelo qual mais estufou a rede em toda sua carreira. O levantamento é do perfil “Enciclopédia Tricolor”. Dessa forma, o zagueiro, de 41 anos, alcançou tal feito com 202 partidas pelo clube carioca. Isso somando suas duas passagens: entre 2006 e 2008, e desde o retorno em 2024.

Quem liderava antes deste tento era o Paris Saint-Germain. Por lá, o defensor anotou 17 gols em 315 jogos. Já no Chelsea, ele fez nove em 156 partidas e deixou sua marca no coração dos torcedores. Além disso, pelo Milan, Thiago fez seis gols em 119 jogos. Antes disso, fez os goleiros buscarem a bola no fundo da meta em três oportunidades, nos 29 jogos que fez pelo Juventude. No início de sua marcante trajetória pelo futebol, fez dois em 25 partidas pelo RS Futebol. Olho na tabela Com o triunfo, o Fluminense agora soma 41 pontos, apenas dois atrás de Bahia e Botafogo, que atualmente ocupam a quinta e sexta colocações, respectivamente. O time, então, iniciou uma sequência de partidas no Rio de Janeiro.