Ceará x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Ceará x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragemBotafogo chega ao Castelão pressionado por sequência de maus resultados no Campeonato Brasileiro. Leia mais!
Em crise e muito pressionado, o Botafogo visita o Ceará, neste domingo (19), às 18h30, na Arena Castelão, pela rodada 29 desta edição do Campeonato Brasileiro. O Glorioso briga para ficar no G6, zona que permite o acesso à próxima Copa Libertadores. Já o Vovô sabe sua realidade e almeja vaga na Sul-Americana.
Onde assistir?
O Premiere (pay-per-view) transmite o embate dos alvinegros.
Como chega o Ceará?
O Ceará, no recorte de cinco partidas, só perdeu uma. O time do Léo Condé chega, portanto, em alta para o confronto deste fim de semana. No entanto, a equipe da casa vem de um empate com gosto amargo, cedendo a igualdade, no fim, ainda que como forasteiro, para o lanterna Sport. A meta é ficar cada vez mais longe da zona de rebaixamento.
Para a partida contra o Botafogo, o Ceará aposta as fichas em Pedro Raul, autor dos dois gols do Vovô na derrota para o mesmo adversário por 3 a 2, no Estádio Nilton Santos. Nesta semana, aliás, ele interrompeu um jejum de nove embates sem marcar. O grandalhão está com apetite para aplicar a famigerada “Lei do Ex”.
Como chega o Botafogo?
O Botafogo passa por mais uma turbulência na temporada, com o técnico Davide Ancelotti balançando no cargo. Afinal, tem apenas um triunfo nos últimos cinco compromissos. Se não vencer neste fim de semana, o italiano corre o sério risco de ficar desempregado. Por isso, o Glorioso precisa ter atenção para não errar tanto quanto nos últimos compromissos.
Para o encontro com o Vovô, o Botafogo terá as ausências do zagueiro Barboza e do volante Freitas, ambos suspensos. Eles se somam a Neto (goleiro), Pantaleão (zagueiro), Bastos (zagueiro), Danilo (volante), Montoro (meia-atacante) e Barrera (meia-atacante) na lista dos indisponíveis. Estes últimos, porém, por lesão. O lateral-esquerdo Telles e o centroavante Cabral, por sua vez, são dúvidas.
As boas novas são os retornos do volante Newton, que cumpriu suspensão, e do lateral-direito Vitinho, fora do clássico contra o Flamengo por conta de estar a serviço da Seleção Brasileira do outro lado do mundo.
CEARÁ x BOTAFOGO
Campeonato Brasileiro – 29ª rodada
Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Data e hora: 20/10/2025 (domingo), às 18h30 (horário de Brasília)
CEARÁ: Bruno, Bahia, Machado, Marllon e Fabiano; Zanocelo, Lourenço, Fernandinho, Mugni e Galeano; Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.
BOTAFOGO: Linck, Vitinho, David Ricardo, Gabriel (Marçal) e Cuiabano; Newton, Allan e Savarino; Santi, Artur e Cabral (Ramos). Técnico: Davide Ancelotti.
Árbitro: Davi Lacerda (SE)
Auxiliares: Não divulgado
VAR: Não divulgado
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.