Barcelona vence Girona com gol nos acréscimos e assume liderança do Espanhol

Barcelona vence Girona com gol nos acréscimos e assume liderança do EspanholRonald Araújo decide nos minutos finais e encerra a sequência de duas derrotas seguidas, recolocando o time no topo de LaLiga
O Barcelona sofreu, mas buscou uma vitória heroica por 2 a 1 sobre o Girona neste sábado (18). No apagar das luzes, no Estádio Olímpico Lluís Company, pela 9ª rodada de LaLiga, o zagueiro Ronald Araújo apareceu como centroavante na pequena área para confirmar o triunfo e colocar o Barça na liderança do Campeonato Espanhol. Pedri abriu o placar para os donos da casa, enquanto Witsel marcou um golaço de bicicleta para os visitantes.
LEIA MAIS: Nottingham Forest demite técnico minutos após goleada sofrida para o Chelsea
O Barcelona atravessava um momento de instabilidade e vinha de duas derrotas seguidas. Antes da Data Fifa, o Barça foi derrotado pelo PSG na fase de liga da Champions, além do 4 a 1 sofrido para o Sevilla em LaLiga. Contudo, nos acréscimos, o time conseguiu se impor e colocou um ponto final na fase ruim.
Dessa maneira, com os três pontos somados neste sábado, o Barcelona assume a liderança de LaLiga com 22, contra 21 do agora vice-líder Real Madrid. No entanto, o clube merengue ainda entra em campo nesta 9ª rodada e pode recuperar o topo da tabela.
Além disso, o jovem Toni Fernández, cotado como uma das principais promessas da base do Barcelona, foi titular neste sábado, em sua segunda partida do atacante no time principal.
Por outro lado, o Girona segue em um momento complicado na temporada. O time está na 19ª posição e pode encerrar a rodada na lanterna do Campeonato Espanhol, em caso de vitória da Real Sociedad.
Clutch pic.twitter.com/kD5QPXUNGp
— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 18, 2025
O jogo
As equipes fizeram um primeiro tempo equilibrado, com boas chances para ambos os lados. Pedri colocou o Barcelona na frente aos 11 minutos, mas Witsel empatou pouco depois, aos 18, com um belo gol de bicicleta para o Girona. A equipe visitante ganhou confiança e teve duas grandes chances para virar. Na primeira, uma bola na trave com Portu e outra em um lance cara a cara. O Barça também respondeu, com De Jong parando em boa defesa, e Rashford ainda acertou o travessão em uma cobrança de falta aos 28 minutos.
Na volta do intervalo, o Barcelona fez alterações e foi para cima. Aos 15 minutos, Cubarsí chegou a balançar a rede, mas o gol acabou sendo anulado por falta no lance. O Girona também mexeu no time, mas se mostrou satisfeito com o empate fora de casa. Porém, o Barça pressionou e buscou a vitória heroica no apagar das luzes. Nos acréscimos, De Jong rolou para o zagueiro Ronald Araújo, que apareceu como atacante na pequena área para confirmar o triunfo.
Jogos da 9ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26
Sexta-feira (17/10)
Oviedo 0x2 Espanyol
Sábado (18/10)
Sevilla 1×3 Mallorca
Barcelona 2×1 Girona
Villarreal x Betis – 13h30
Atlético de Madrid x Osasuna – 16h
Domingo (19/10)
Elche x Athletic Bilbao – 9h
Celta de Vigo x Real Sociedad – 11h15
Levante x Rayo Vallecano – 13h30
Getafe x Real Madrid – 16h
Segunda-feira (20/10)
Alavés x Valencia – 16h
*Horários de Brasília.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.