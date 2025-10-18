Barcelona fecha nova parceria de patrocínio com a Uber

Barcelona fecha nova parceria de patrocínio com a UberAnúncio será feito na próxima quarta-feira (22) e reforça a lista de acordos comerciais recentes do clube
O Barcelona vai anunciar, na próxima quarta-feira (22), uma nova parceria de patrocínio com a Uber. O evento acontecerá na sala comercial do clube e contará com a presença do zagueiro Pau Cubarsí, que já tem relação com a marca, já que utilizava carros da Uber para ir aos treinos antes mesmo de tirar a carteira de motorista.
Segundo o jornal ‘Mundo Deportivo’, também participarão Manel del Río, diretor-geral do Barça, e Felipe Fernández Aramburu, diretor-geral da Uber na Península Ibérica.
Esse acordo se soma a outras parcerias recentes do clube catalão, como a firmada com a empresa Midea, avaliada em cerca de 12 milhões de euros (R$ 75,6 milhões) por temporada, e com a República Democrática do Congo, que renderá aproximadamente 40 milhões de euros (R$ 252 milhões) pela publicidade nos uniformes de treino até 2029.
O Barcelona também renovou o contrato com o Spotify, que garantirá cerca de 380 milhões de euros (R$ 2,4 bilhões) entre 2026 e 2030. Além disso, terá a possibilidade de outros 80 milhões de euros (R$ 504 milhões) até 2034.