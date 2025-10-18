Barcelona fecha nova parceria de patrocínio com a Uber

Anúncio será feito na próxima quarta-feira (22) e reforça a lista de acordos comerciais recentes do clube / Crédito: Jogada 10

O Barcelona vai anunciar, na próxima quarta-feira (22), uma nova parceria de patrocínio com a Uber. O evento acontecerá na sala comercial do clube e contará com a presença do zagueiro Pau Cubarsí, que já tem relação com a marca, já que utilizava carros da Uber para ir aos treinos antes mesmo de tirar a carteira de motorista.