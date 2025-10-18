Bahia X Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia X Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragemImortal prioriza esforços para emplacar sequência positiva e ficar próximo da zona de classificação para a Libertadores
O Grêmio encara o Bahia pela 29ª rodada do Brasileirão, às 20h30, no próximo domingo (19), na Arena Fonte Nova. Os dois times vivem fases de oscilação, mas se encontram em distintas partes da tabela. O Esquadrão de Aço é o sexto colocado m, com 43 pontos. Já o Imortal é o 11º lugar, com 36.
Onde assistir
A partida terá a transmissão exclusiva do Premiere, no pay-per-view, a partir das 19h30.
Como chega o Bahia
O Esquadrão de Aço demonstra irregularidade em seus resultados recentes, sendo apenas dois triunfos nos últimos oito jogos. Inclusive perdeu o clássico, de virada, para o Vitória, na rodada anterior. Com isso, perdeu a chance de se aproximar da zona de classificação direta para a Libertadores.
O técnico Rogério Ceni terá os retornos do lateral-direito Gilberto, que disputa a titularidade com Santi Árias, além do atacante Willian José, que cumpriram suspensão na rodada passada. Por outro lado, seguem como ausências o meio-campista Everton Ribeiro, que continua em recuperação de uma cirurgia na tireoide. Também estão entregues no departamento médico Caio Alexandre, além de Erick Pulga, Luciano Juba, o zagueiro Ramos Mingo e o goleiro João Paulo.
Como chega o Grêmio
O Tricolor gaúcho está em campanha de recuperação no torneio. Até porque são três vitórias nas ultimas seis partidas. O momento provocou uma mudança de perspectiva, já que a diferença atual para o G-6 é de sete pontos.
O comandante Mano Menezes monitora a disponibilidade de suas peças. Isso porque, o atacante Alysson se machucou na vitória sobre o São Paulo e Dodi, que cumprirá suspensão automática. Outras ausências mais longas por contusão são o goleiro Tiago Volpi, o zagueiro Balburna, volante Villasanti, assim como os atacantes Braithawaite e Willian.
BAHIA X GRÊMIO
Campeonato Brasileiro – 29ª rodada
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
Data e hora: 19/10/2025 (domingo), às 20h30 (de Brasília)
BAHIA: Ronaldo; Santi Arias (Gilberto), David Duarte, Gabriel Xavier e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor (Michel Araújo); Ademir, Willian José e Sanabria. Técnico: Rogério Ceni.
GRÊMIO: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega, Arthur e Edenílson; Pavón, Carlos Vinícius e Amuzu. Técnico: Mano Menezes.
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.