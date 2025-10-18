Avaí x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

Avaí x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragemEm clássico catarinense, Leão da Ilha joga suas últimas fichas pelo acesso contra o Tigre, que sonha com a liderança da Série B
A 33ª rodada da Série B do Brasileirão será palco de um grande clássico catarinense. Neste domingo (19), o Avaí recebe o Criciúma às 16h (horário de Brasília), no Estádio da Ressacada. A partida coloca frente a frente rivais com objetivos bem diferentes, mas com a mesma necessidade de vitória na reta final.
O duelo é de vida ou morte para o time da casa. O Avaí, 11º colocado, está a oito pontos do G4 e joga suas últimas fichas para manter vivo o sonho do acesso. Já o Criciúma, vice-líder da competição, tem a chance de assumir a liderança nesta rodada, mas para isso precisa vencer e torcer por um tropeço do Coritiba.
Onde assistir
A partida entre Avaí e Criciúma, pela 33ª rodada da Série B, terá transmissão ao vivo do Disney+.
Como chega o Avaí
O Avaí chega para o clássico tratando o jogo como sua última grande oportunidade de brigar pelo acesso. A equipe ocupa a 11ª posição e sabe que precisa de uma vitória em casa para diminuir a grande distância para o G4. Qualquer outro resultado pode significar o fim do sonho de voltar à elite do futebol brasileiro.
O técnico Vinícius Bergantin terá que lidar com dois desfalques importantes na equipe titular. O goleiro César e o lateral-esquerdo DG estão suspensos e não enfrentam o Criciúma. Por outro lado, o time conta com o retorno do atacante Emerson Ramon, que reforça o setor ofensivo para esta partida decisiva.
Como chega o Criciúma
O Criciúma chega à Ressacada com a moral elevada e sonhando com a liderança do campeonato. A equipe catarinense é a vice-líder e sabe que uma vitória no clássico pode valer a primeira posição. Para isso, além de vencer, o time precisa secar o Coritiba, que tem um clássico contra o Athletico-PR.
Apesar da boa fase, o técnico Eduardo Baptista tem problemas para escalar a equipe. Um dos destaques do time, o lateral-direito Marcinho, está suspenso. Além dele, o goleiro Alisson se lesionou no último jogo e é dúvida. O treinador estuda opções para as vagas, incluindo uma possível improvisação no ataque.
AVAÍ X CRICIÚMA
Série B do Brasileiro – 33ª rodada
Data e hora: 19 de outubro de 2025 (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC)
AVAÍ: Otávio; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio; Zé Ricardo, JP e João Vitor; Emerson Ramon, Cléber e Thayllon. Técnico: Vinícius Bergantin.
CRICIÚMA: Alisson (Axel); Jonathan, Rodrigo e Luciano Castán; Leo Maná (João Carlos), Léo Naldi, Gui Lobo, Jonatha Robert e Felipinho; Jean Carlos e Diego Gonçalves. Técnico: Eduardo Baptista.
Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)
VAR: Daniel Victor Costa Silva (MG)
Onde assistir: Disney+
