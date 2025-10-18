Atlético vence Osasuna com gol de Thiago Almada no Espanhol

O Atlético de Madrid venceu o Osasuna por 1 a 0, neste sábado (18), em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. O ex-Botafogo Thiago Almada marcou o gol da vitória no Estádio Metropolitano e manteve o time na briga pela parte de cima da tabela de LaLiga.

Dessa maneira, o Atlético chegou a 16 pontos, subiu para a 4ª posição, na zona de classificação para a próxima Champions, e manteve a sequência invicta na temporada. Em nove rodadas, os Colchoneros venceram quatro, empataram quatro e tiveram somente uma derrota.

Por outro lado, o Osasuna, que vinha de uma vitória importante antes da Data Fifa, voltou a ter um resultado negativo em LaLiga. Assim, o time se manteve em 12º lugar, mas pode perder até três posições no decorrer desta 9ª rodada, dependendo da combinação de resultados. Ao mesmo tempo, a vantagem para o Oviedo, que abre a zona de rebaixamento, é de quatro pontos.