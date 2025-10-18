Atlético-GO vence clássico contra o Vila Nova e se mantém firme na briga pelo acesso

Atlético-GO vence clássico contra o Vila Nova e se mantém firme na briga pelo acessoYuri, de 19 anos, define o 1 a 0 para o Dragão no Estádio Antônio Accioly, pela 33ª rodada da Série B do Brasileiro
Deu Atlético-GO no clássico goiano contra o Vila Nova pela Série B do Brasileiro. Neste sábado (18), pela 33ª rodada, o Dragão venceu por 1 a 0 no Estádio Antônio Accioly e manteve vivo o sonho de retornar à elite do futebol nacional em 2026. O gol do triunfo foi marcado pelo jovem Yuri, de apenas 19 anos, que balançou a rede pela primeira vez como profissional e se tornou o herói do confronto.
Com o resultado, o Dragão chegou a 48 pontos e ocupa o nono lugar da Segunda Divisão. A cinco rodadas do fim da competição, a equipe precisa de cinco vitórias para alcançar os 63 pontos e ter boas chances de entrar no G4. O próximo desafio será fora de casa, contra o CRB, no dia 26 de outubro.
Já o Vila Nova, que perdeu seu primeiro clássico em 2025, estacionou nos 43 somados e permanece no meio da tabela. Sem grandes riscos de rebaixamento e com chances remotas de acesso, o Colorado encara a Ferroviária na próxima rodada, em casa.
O jogo
A primeira etapa teve grande equilibrada, com boas chances para ambos os lados. O Vila começou melhor, explorando as laterais e criando perigo com André Luís e Igor Henrique. O Atlético respondeu com Lelê, que obrigou Halls a fazer boa defesa. Yuri também assustou em cobrança de falta, e Federico Martínez quase marcou em chute cruzado defendido por Halls.
Na volta do intervalo, o Dragão cresceu e pressionou desde o início. Lelê finalizou logo no primeiro minuto, e seguiu como destaque até sair para a entrada de Maranhão, visivelmente irritado com o técnico Rafael Lacerda. Aos 20′, Yuri acertou um belo chute da entrada da área e fez o gol da vitória. O Vila tentou reagir, cercou a área de Paulo Vítor, mas o Atlético ainda teve chances de ampliar com Ariel.
