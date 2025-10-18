Arsenal vence Fulham e mantém liderança isolada da Premier League

O Arsenal venceu o dérbi londrino contra o Fulham por 1 a 0, neste sábado (18), e segue na liderança isolada da Premier League 2025/26. Em uma partida equilibrada no Craven Cottage, em Londres, Trossard, de joelho, aproveitou assistência do zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães em jogada de escanteio no segundo tempo para anotar o único gol do jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Inglês.

Dessa maneira, o Arsenal chegou a 19 pontos em oito jogos e se manteve como líder isolado. O City, que venceu o Everton também neste sábado, subiu para a segunda posição, com 16, enquanto o Liverpool caiu para o terceiro lugar, com 15. No entanto, os Reds ainda entram em campo nesta 8ª rodada e podem recuperar a vice-liderança em caso de vitória contra o United.

Por outro lado, o Fulham chegou à terceira derrota seguida na Premier League e está em queda livre na tabela. O time segue com oito pontos, caiu para o 14º lugar, e ainda pode perder mais uma posição no decorrer desta 8ª rodada.