Alonso critica arbitragem, mas admite que Atlético não teve boa atuação: “Temos que melhorar”

Defensor cita que o Galo irá virar a chave para a semifinal da Sul-Americana, contra o Independiente Del Valle, mas precisa somar pontos

“A gente sabia que o jogo ia ser desse jeito, eu acho também que o árbitro deu muitas faltas para eles. Foi por isso que se complicou um pouco. Fora disso, a gente tem que tentar melhorar mais. Temos jogos pela frente pelo Brasileirão. E já virar a página e pensar na terça-feira”, disse.

O Atlético-MG voltou a não ter uma boa atuação no revés por 1 a 0 para o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Nesse sentido, o time não consegue reagir mesmo com a chegada do técnico Jorge Sampaoli. Na saída de campo Júnior Alonso criticou o desempenho da arbitragem, porém admitiu que o Galo necessita melhorar e somar pontos para respirar na competição, em meio à semifinal da Sul-Americana.

“Obviamente que, quando chega um treinador novo, todo mundo tem a expectativa de poder jogar. Mas ele é que decide. Nosso trabalho, como atletas, é estar preparado, treinar bem e tentar sempre estar na melhor maneira possível para que ele consiga colocar no jogo. Independente disso, a gente sabe que, seja o Cuca ou agora ele, a gente tenta melhorar. Temos que melhorar mais, porque temos um jogo importante pela frente, a semifinal da Copa Sul-Americana, que a gente precisa somar pontos”, completou.

Em campo, a equipe mineira sucumbiu diante de um Corinthians dominante e não conseguiu competir. Maycon ,que desperdiçou outras duas chances claras, anotou o gol da vitória. Com o resultado, o Galo segue com 33 pontos, na 14ª colocação, apenas cinco pontos à frente do Vitória, que está no Z4.

Olho na agenda

O Atlético encara o Independiente Del Valle, na terça-feira (21), no Banco Guayaquil, pelo jogo de ida da semifinal da Sul-Americana. O confronto ocorre às 21h30 (de Brasília), enquanto a volta será na semana seguinte, no dia 28, na Arena MRV. No outro final de semana, dia 25 (sábado), recebe o Ceará, em Belo Horizonte, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.