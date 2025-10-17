Zubeldía admite jogo ruim do Fluminense após vitória: “Outro sabor”

Técnico também destaca opções do banco de reservas e comenta sobre as cobranças da torcida depois do triunfo sobre o Juventude / Crédito: Jogada 10

Apesar da vitória, o Fluminense teve uma noite apagada contra o Juventude, nesta quinta-feira (16), no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois da partida, o técnico Luis Zubeldía reconheceu a partida abaixo do time e afirma que triunfo nos minutos finais “tem outro sabor”. “Dentro do contexto, a vitória é muito importante. Assim como se ressalta quando você perde ou empata no fim, vencer no fim tem outro sabor. A equipe vinha de uma sequência no ano de empatar no fim ou perder no fim. E quando se ganha no fim também temos que ressaltar. É linda essa sensação para os torcedores também”, disse o treinador na coletiva depois da partida.

“Dito isso, fizemos um jogo ruim, não jogamos bem. Não conseguimos encontrar nossa melhor versão, nos custou gerar situações de gol, situações perigosas no campo, não conseguimos terminar bem as jogadas. Mas tenho que destacar que a equipe respondeu até o último momento e teve fé. Isso acontece porque o plantel é um bom plantel, com bons jogadores. Eu tenho variantes”, completou Zubeldía. Na segunda etapa, Luis Zubeldía lançou John Kennedy, Riquelme Felipe e Soteldo. O camisa 99 foi o que mais tentou buscar, enquanto o atacante de 18 anos fez assistência para o gol salvador de Thiago Silva. O treinador destacou as opções que tem no plantel. “A quantidade de jogadores que temos permitiu que a equipe lutasse até o final e conseguisse a vitória. Quero destacar o plantel porque disse quando assumi que temos boa quantidade e bons jogadores. E tenho distintas variantes. Hoje falamos na preleção para eles ficarem atentos às mudanças porque iríamos precisar. Mesmo sem jogar bem, mesmo pessoalmente podendo ter me equivocado em alguma decisão”, disse o treinador. Outros trechos da coletiva de Zubeldía: Lucho Acosta volta contra o Vasco: Acho que sim (vai voltar contra o Vasco). Por isso digo, ressalto o número de jogadores que temos, que às vezes na gestão podem ser um pouco difíceis, porque todos querem jogar, todos têm o seu ego, todos têm a vontade de jogar. Mas as lesões se notam menos, ou seja, Nonato, que foi um jogador importante, está lesionado, mas ao ter variantes pode descobrir essa posição. Estamos tentando que eles se recuperem o mais rápido possível, entendendo que nessa parte do torneio é muito importante ter a maioria dos jogadores à disposição.