Wendell tem lesão e pode não jogar mais pelo São Paulo na temporada

Wendell acabou substituído com somente dez minutos de jogo na derrota por 2 a 0 para o Grêmio , na Arena, na noite da última quinta-feira. Ele reclamou de dores no pé esquerdo, caiu no gramado e pediu substituição. Assim, deu lugar ao jovem Patryck Lanza, de 22 anos.

O departamento médico do São Paulo ganhou mais um integrante. O lateral-esquerdo Wendell passou por exame de ressonância magnética nesta sexta-feira (17), que diagnosticou uma ruptura parcial da fáscia plantar do pé esquerdo. Dessa forma, o jogador iniciou o processo de recuperação no Reffis Plus e pode não atuar mais nesta temporada.

O técnico Hernán Crespo espera poder contar com o retorno de Enzo Díaz contra o Mirassol. Afinal, ele não enfrentou o Grêmio por conta de dores no quadril. Dessa maneira, faz tratamento clínico e programa de exercícios de fortalecimento. Na manhã desta sexta, o argentino participou de um trabalho sob os cuidados da fisioterapia. Se evoluir bem, pode reforçar o Tricolor no fim de semana.

Ainda em campo, Wendell sentiu um estirão na sola do pé e saiu de maca. O tratamento foi iniciado ainda no banco de reservas e deixou a Arena com o uso de uma botinha e de muletas.

Com a lesão, o lateral se torna o décimo jogador no departamento médico do São Paulo na temporada. Os outros são: Oscar, Cédric, Rafael Tolói, Luan, Dinenno, Leandro, Ryan Francisco, Calleri e André Silva.

