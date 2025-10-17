Vitor Reis analisa duelo contra Barcelona e elogia rivais: “Será um grande desafio”

Zagueiro do Girona demonstra respeito ao adversário e revela empolgação com a chance de enfrentar estrelas como Lamine Yamal, Pedri e Raphinha / Crédito: Jogada 10

O Girona encara o Barcelona no próximo sábado (18), no Estádio Olímpico Lluís Company, em partida válida pela 9ª rodada da LaLiga. O zagueiro brasileiro Vitor Reis destacou a importância do confronto e a motivação de enfrentar um dos clubes mais tradicionais do futebol mundial pela primeira vez.

“Estou muito feliz por ter um adversário deste calibre. O Barça sempre foi e continua sendo um grande clube. Temos que estar muito preparados, mas se impusermos o nosso jogo e a nossa vontade, podemos sair com a vitória”, afirmou o defensor. Vitor também comentou sobre o desafio de encarar jogadores de alto nível do elenco blaugrana. “Lamine, pelo que vem fazendo, é um jogador que está evoluindo muito e tem tudo para ser um dos maiores. Mas o Barça tem jogadores muito bons. Pedri, Raphinha, Cubarsí… será um desafio enfrentá-los”, destacou o brasileiro. Além disso, Vitor Reis ainda lembrou que o Girona já conseguiu superar o rival em temporadas passadas, fato que soube por meio do companheiro John Solís.