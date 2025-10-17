Vasco tem um reforço e um desfalque para o clássico com o Fluminense

Paulo Henrique retorna da Seleção Brasileira e está à disposição do Cruz-Maltino. Hugo Moura cumpre suspensão e está fora / Crédito: Jogada 10

O elenco do Vasco se reapresentou nesta sexta-feira, no CT Moacyr Barbosa, iniciando a preparação para o clássico com o Fluminense. O jogo será na segunda-feira (20), às 19h30, no Maracanã, e o Cruz-Maltino terá um reforço de peso. Trata-se de Paulo Henrique, que foi desfalque na vitória do Vasco sobre o Fortaleza, por 2 a 0, na última quarta-feira. O lateral-direito estava com a Seleção Brasileira e disputou os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, na Ásia.

LEIA MAIS: Vasco divulga novo terceiro uniforme para sequência da temporada O retorno de Paulo Henrique ao time fará Tchê Tchê voltar ao meio-campo, na vaga de Hugo Moura. O volante está suspenso por causa do cartão vermelho que recebeu contra o Fortaleza. O jogador será o único desfalque do Vasco. Portanto, o técnico Fernando Diniz deve escalar o Vasco com Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan. Uma vitória no clássico com o Fluminense dará ao Vasco a possibilidade de brigar por uma vaga na Libertadores. Isso porque o Cruz-Maltino tem 36 pontos e ocupa a nona colocação, enquanto o Tricolor tem 41 e está em sétimo. A partida é válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.