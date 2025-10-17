Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco divulga novo terceiro uniforme para sequência da temporada

Indumentária será na cor marrom, enquanto o uniforme do goleiro será azul claro, em referência à conquistas no campo e no remo
O Vasco anunciou, na manhã desta sexta-feira (17), seu terceiro uniforme para 2025/2026. Assim, a indumentária será predominantemente na cor marrom, enquanto a camisa do goleiro será azul clara. As peças fazem referência aos 80 anos da conquista de “Campeão de Terra e Mar”, quando o Cruz-Maltinno alcançou os títulos invictos do Campeonato Carioca no Futebol e no Remo, em 1945.

Dessa forma, o clube pretende resgatar os feitos que que uniram dois pilares e sua origem: o mar e a terra. A camisa marrom faz referência ao título conquistado nos gramados, enquanto a versão de goleiro, em azul, simboliza a vitória nas águas.

Beleza e tecnologia

Cada peça conta com uma Smart Tag, um chip com tecnologia NFC costurado na barra da camisa. Ele certifica a originalidade do produto e oferece aos torcedores uma experiência digital exclusiva. Essa deve ser a última camisa lançada pela Kappa, atual fornecedora, pois o clube tem um acerto encaminhado com a Nike para a próxima temporada.

“É a reafirmação de um propósito, o de valorizar as nossas origens, reconhecer o legado de quem construiu essa história e, ao mesmo tempo, projetar o Vasco para o futuro. Ser campeão de terra e mar simboliza a força de um clube que nasceu para desafiar limites, e essa camisa traduz exatamente isso: a união entre tradição, inovação e a grandeza de uma instituição que nunca deixou de remar contra a corrente.”, disse o CEO do Vasco SAF, Carlos Amodeo.

“Mais do que um novo uniforme, essa coleção celebra a alma vascaína e proporciona uma experiência de tecnologia inédita ao torcedor. A Kappa e o Vasco conseguiram transformar um feito histórico em um produto moderno, cheio de significado e inovação, reforçando o compromisso de aproximar cada vez mais o clube de sua torcida, dentro e fora de campo.”, completou o diretor de Marketing e Negócios da Vasco SAF, João Assunção.

