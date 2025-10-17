Vasco divulga novo terceiro uniforme para sequência da temporada

Indumentária será na cor marrom, enquanto o uniforme do goleiro será azul claro, em referência à conquistas no campo e no remo

Dessa forma, o clube pretende resgatar os feitos que que uniram dois pilares e sua origem: o mar e a terra. A camisa marrom faz referência ao título conquistado nos gramados, enquanto a versão de goleiro, em azul, simboliza a vitória nas águas.

O Vasco anunciou, na manhã desta sexta-feira (17), seu terceiro uniforme para 2025/2026. Assim, a indumentária será predominantemente na cor marrom, enquanto a camisa do goleiro será azul clara. As peças fazem referência aos 80 anos da conquista de “Campeão de Terra e Mar”, quando o Cruz-Maltinno alcançou os títulos invictos do Campeonato Carioca no Futebol e no Remo, em 1945.

Beleza e tecnologia

Cada peça conta com uma Smart Tag, um chip com tecnologia NFC costurado na barra da camisa. Ele certifica a originalidade do produto e oferece aos torcedores uma experiência digital exclusiva. Essa deve ser a última camisa lançada pela Kappa, atual fornecedora, pois o clube tem um acerto encaminhado com a Nike para a próxima temporada.

“É a reafirmação de um propósito, o de valorizar as nossas origens, reconhecer o legado de quem construiu essa história e, ao mesmo tempo, projetar o Vasco para o futuro. Ser campeão de terra e mar simboliza a força de um clube que nasceu para desafiar limites, e essa camisa traduz exatamente isso: a união entre tradição, inovação e a grandeza de uma instituição que nunca deixou de remar contra a corrente.”, disse o CEO do Vasco SAF, Carlos Amodeo.

“Mais do que um novo uniforme, essa coleção celebra a alma vascaína e proporciona uma experiência de tecnologia inédita ao torcedor. A Kappa e o Vasco conseguiram transformar um feito histórico em um produto moderno, cheio de significado e inovação, reforçando o compromisso de aproximar cada vez mais o clube de sua torcida, dentro e fora de campo.”, completou o diretor de Marketing e Negócios da Vasco SAF, João Assunção.