Torcida se manifesta no Beira-Rio contra a fase do Internacional: “Time $em vergonha”Torcedores do Colorado têm a diretoria e o desempenho do Internacional no Brasileirão como principais alvos de suas críticas
O Internacional foi alvo de novo protesto por parte de seus torcedores, nesta sexta-feira (17). Enquanto o elenco treinava no CT Parque Gigante, parte da torcida foi ao Beira-Rio e estendeu faixas para manifestar sua insatisfação com atitudes da diretoria na gestão, além do rendimento que a equipe apresenta no Brasileirão.
Uma das faixas classificava o Colorado como “time $em vergonha”, já outra condenava a alta cúpula do clube de “direção omi$$a”. Pouco tempo depois, um funcionário da empresa pública de transportes recolheu os protestos.
As manifestações contrárias ocorrem com frequência. As reclamações acontecem por meio de faixas em frente ao Beira-Rio e no CT Parque Gigante. Além de invasões depois dos insucessos do time no Campeonato Brasileiro. Os atletas e o presidente Alessandro Barcellos representam os principais alvos de indignação dos torcedores.
Internacional se mobiliza para impedir aumentar período de oscilação
No campo, Ramón Díaz já começou a preparação para o próximo compromisso, contra o Sport. A intenção é evitar criar um cenário mais adverso, já que o Inter voltou a ter somente quatro pontos de distância para a zona de rebaixamento. Além disso, a missão é fazer a equipe alcançar um desempenho consistente na reta final do Brasileirão.
O comandante argentino terá a volta de cinco jogadores contra o Sport. No caso, o lateral-direito Alan Benítez, que estava a serviço da seleção do Paraguai, além dos atacantes Borré e Carbonero, que foram convocados pela Colômbia durante a Data Fifa. O zagueiro Juninho retomou as condições físicas depois de se recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda, além do volante Ronaldo, depois de reclamar de dores no joelho direito.
O zagueiro Vitão é dúvida, pois precisou de substituição durante o último jogo. Afinal, ele reclamou de incômodos musculares. Em contrapartida, além de Rochet e Richard entregues ao departamento médico, Óscar Romero e Victor Gabriel não estarão disponíveis: o paraguaio cumprirá suspensão automática e o zagueiro ainda pertence ao Sport. Assim, há apenas uma disputa entre os 11 iniciais no meio de campo entre Bruno Henrique e Alan Rodríguez.
Desta forma, o provável time inicial do Inter é: Anthoni; Aguirre, Vitão, Mercado, Juninho e Bernabei; Alan Rodríguez (Bruno Henrique) e Thiago Maia; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero
O Colorado finalizará a sua preparação para encarar o Sport em atividade neste sábado (18). As equipes medem forças pela 29ª rodada do Brasileirão, às 18h30, no Beira-Rio, neste domingo (19). Os gaúchos se encontram em 15º lugar, com 32 pontos.