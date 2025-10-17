Torcida se manifesta no Beira-Rio contra a fase do Internacional: “Time $em vergonha”

Torcedores do Colorado têm a diretoria e o desempenho do Internacional no Brasileirão como principais alvos de suas críticas / Crédito: Jogada 10

O Internacional foi alvo de novo protesto por parte de seus torcedores, nesta sexta-feira (17). Enquanto o elenco treinava no CT Parque Gigante, parte da torcida foi ao Beira-Rio e estendeu faixas para manifestar sua insatisfação com atitudes da diretoria na gestão, além do rendimento que a equipe apresenta no Brasileirão. Uma das faixas classificava o Colorado como “time $em vergonha”, já outra condenava a alta cúpula do clube de “direção omi$$a”. Pouco tempo depois, um funcionário da empresa pública de transportes recolheu os protestos.

As manifestações contrárias ocorrem com frequência. As reclamações acontecem por meio de faixas em frente ao Beira-Rio e no CT Parque Gigante. Além de invasões depois dos insucessos do time no Campeonato Brasileiro. Os atletas e o presidente Alessandro Barcellos representam os principais alvos de indignação dos torcedores. Internacional se mobiliza para impedir aumentar período de oscilação No campo, Ramón Díaz já começou a preparação para o próximo compromisso, contra o Sport. A intenção é evitar criar um cenário mais adverso, já que o Inter voltou a ter somente quatro pontos de distância para a zona de rebaixamento. Além disso, a missão é fazer a equipe alcançar um desempenho consistente na reta final do Brasileirão. O comandante argentino terá a volta de cinco jogadores contra o Sport. No caso, o lateral-direito Alan Benítez, que estava a serviço da seleção do Paraguai, além dos atacantes Borré e Carbonero, que foram convocados pela Colômbia durante a Data Fifa. O zagueiro Juninho retomou as condições físicas depois de se recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda, além do volante Ronaldo, depois de reclamar de dores no joelho direito.