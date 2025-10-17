Torcedores do Vitória sofrem ferimentos após queda da arquibancada no clássico

Torcedores do Vitória sofrem ferimentos após queda da arquibancada no clássicoConfusão generalizada começa na parte de cima da arquibancada, ocorre após o segundo gol do Rubro-Negro e provoca um tombo coletivo
O Vitória conquistou um resultado importante na luta contra o rebaixamento ao vencer o Bahia, seu maior rival, por 2 a 1, no Barradão, na última quinta-feira (16). A equipe assegurou o triunfo já na reta final do clássico. Depois que houve a confirmação do gol da virada, diversos torcedores do Rubro-Negro baiano caíram da arquibancada. Inclusive, depoimentos apontam a gravidade do episódio, já que algumas pessoas ficaram feridas.
Uma briga generalizada na parte de cima da arquibancada do Vitória provocou a confusão, com base em postagens nas redes sociais. De acordo com relatos, o que motivou o acidente foi a presença de um torcedor do Bahia no setor destinado aos torcedores do time mandante. Especialmente na parte do estádio onde fica a principal torcida organizada do Rubro-Negro baiano, os “Imbatíveis”.
Um dos torcedores do Vitória presente no Barradão indicou, em postagem nas redes sociais, que bateu a cabeça no momento em que caiu. Além disso, frisou que viu crianças e idosos entre as pessoas que sofreram ferimentos.
O Rubro-Negro baiano até o momento não se manifestou sobre o ocorrido. O resultado positivo sobre o arquirrival, aliás, manteve o Vitória na 17ª posição, com 28 pontos e também na luta contra o rebaixamento.
Uma briga generalizada nas arquibancadas do Barradão marcou o último Ba-Vi do ano.
O motivo: um torcedor do Bahia foi flagrado dentro do estádio, no setor em que fica os ‘Imbatíveis’, principal organizada do Vitória.
Via: @bnews_oficial