Torcedores do Vitória sofrem ferimentos após queda da arquibancada no clássico

Confusão generalizada começa na parte de cima da arquibancada, ocorre após o segundo gol do Rubro-Negro e provoca um tombo coletivo

O Vitória conquistou um resultado importante na luta contra o rebaixamento ao vencer o Bahia, seu maior rival, por 2 a 1, no Barradão, na última quinta-feira (16). A equipe assegurou o triunfo já na reta final do clássico. Depois que houve a confirmação do gol da virada, diversos torcedores do Rubro-Negro baiano caíram da arquibancada. Inclusive, depoimentos apontam a gravidade do episódio, já que algumas pessoas ficaram feridas.

Uma briga generalizada na parte de cima da arquibancada do Vitória provocou a confusão, com base em postagens nas redes sociais. De acordo com relatos, o que motivou o acidente foi a presença de um torcedor do Bahia no setor destinado aos torcedores do time mandante. Especialmente na parte do estádio onde fica a principal torcida organizada do Rubro-Negro baiano, os “Imbatíveis”.