TJD mantém punições a Garro e Martínez, do Corinthians

Em sessão nesta sexta, tribunal mantém penas à dupla por confusão generalizada na final do Campeonato Paulista diante do Palmeiras / Crédito: Jogada 10

O Corinthians não obteve sucesso na tentativa de reverter as punições a José Martínez e Rodrigo Garro pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD). A dupla foi penalizada por confusão generalizada na decisão do Campeonato Paulista deste ano, no dia 27 de março, contra o Palmeiras. Em sessão na manhã desta sexta-feira (17), o pleno do TJD manteve a suspensão de Martínez por quatro jogos, por ter dado um tapa no rosto do goleiro Marcelo Lomba, do Verdão. Já Garro teve confirmada as duas partidas de pena por “praticar ato desleal ou hostil” no clássico.

Contudo, a dupla não desfalcará o Corinthians em jogos do Brasileirão e Copa do Brasil. Afinal, a punição vale apenas para jogos organizados pela Federação Paulista. Outro jogador que teve a suspensão de uma partida mantida foi o meia Igor Coronado, que já deixou o Timão e, agora, atua no Emirados Árabes Unidos. Entretanto, o Corinthians também conquistou vitória na sessão do Pleno do TJD. Afinal, o clube ganhou a causa em relação aos dois jogos de mando de campo. Anteriormente, teria que disputar dois duelos longe da Neo Química Arena. Agora, um jogo será sem a presença de público em Itaquera. A outra partida terá apenas o setor norte do estádio fechado, destinado às torcidas organizadas.