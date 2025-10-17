Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Textor sofre derrota “preliminar” na Justiça em caso com Iconic Sports

Textor sofre derrota “preliminar” na Justiça em caso com Iconic Sports

Empresa, que detém 15,7% das ações da Eagle Football Holdings, exige o ressarcimento de investimentos feitos na holding do americano
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

John Textor, dono da SAF do Botafogo, sofreu um revés inicial na Justiça do Reino Unido em processo contra a Iconic Sport Management. O fundo americano, afinal, cobrou o pagamento do empresário no valor de cerca de 97 milhões de dólares (aproximadamente R$ 526 milhões). A informação inicial foi do jornal ‘The Guardian’.

A Justiça inglesa entendeu que há base suficiente para que o processo siga adiante. O fundo Iconic moveu a ação em relação à compra de 15,7% das ações da Eagle Football por 75 milhões de dólares (R$ 406 milhões), realizada há três anos. O empresário anunciou que vai recorrer da decisão.

“Respeitosamente, não acredito que esta decisão reflita a redação clara do contrato ou a posição factual correta, e pretendo recorrer da decisão do tribunal. Agora, prepararei uma defesa completa para a alegação que pretendo rejeitar”, falou.

Pelo contrato, Textor descumpriu acordos, como a recompra da participação caso a Eagle não fosse listada na bolsa de valores. Em comunicado, a Iconic afirmou que a decisão “confirma inequivocamente que o norte-americano violou compromissos contratuais e deve cerca de 97 milhões de dólares (R$ 526 milhões), sem contar os custos legais”.

Além disso, o empresário trava uma briga judicial no Brasil contra a Ares, outro investidor que emprestou dinheiro na compra do Lyon, em 2022. O Botafogo social, que detém 10% da SAF, já está atuando, com o apoio dos demais integrantes do grupo Eagle, para afastar o clube de uma possível crise financeira.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar