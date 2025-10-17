Textor sofre derrota “preliminar” na Justiça em caso com Iconic Sports

Empresa, que detém 15,7% das ações da Eagle Football Holdings, exige o ressarcimento de investimentos feitos na holding do americano

A Justiça inglesa entendeu que há base suficiente para que o processo siga adiante. O fundo Iconic moveu a ação em relação à compra de 15,7% das ações da Eagle Football por 75 milhões de dólares (R$ 406 milhões), realizada há três anos. O empresário anunciou que vai recorrer da decisão.

John Textor, dono da SAF do Botafogo , sofreu um revés inicial na Justiça do Reino Unido em processo contra a Iconic Sport Management. O fundo americano, afinal, cobrou o pagamento do empresário no valor de cerca de 97 milhões de dólares (aproximadamente R$ 526 milhões). A informação inicial foi do jornal ‘The Guardian’.

“Respeitosamente, não acredito que esta decisão reflita a redação clara do contrato ou a posição factual correta, e pretendo recorrer da decisão do tribunal. Agora, prepararei uma defesa completa para a alegação que pretendo rejeitar”, falou.

Pelo contrato, Textor descumpriu acordos, como a recompra da participação caso a Eagle não fosse listada na bolsa de valores. Em comunicado, a Iconic afirmou que a decisão “confirma inequivocamente que o norte-americano violou compromissos contratuais e deve cerca de 97 milhões de dólares (R$ 526 milhões), sem contar os custos legais”.

Além disso, o empresário trava uma briga judicial no Brasil contra a Ares, outro investidor que emprestou dinheiro na compra do Lyon, em 2022. O Botafogo social, que detém 10% da SAF, já está atuando, com o apoio dos demais integrantes do grupo Eagle, para afastar o clube de uma possível crise financeira.