Textor se nega a pedir desculpas por fracassos do Botafogo em 2025

Controlador da SAF do Botafogo, John Textor voltou a defender suas ideias, como, por exemplo, o início de uma temporada em abril. Neste sentido, o Godfather já avisou que não adianta cobrá-lo por um pedido de desculpas por conta dos fracassos do Mais Tradicional em 2025. O time alvinegro terminou o Carioca na nona colocação, foi humilhado pelo Flamengo na Supercopa do Brasil, perdeu a Recopa para o Racing sem incomodar o rival, caiu nas oitavas de final da Libertadores, foi eliminado pelo Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil e ficou longe da disputa pelo título no Brasileirão. Muito insucesso, não? O big boss, em entrevista ao site “Uol”, demonstrou que pensa de outra forma.

“Continuo concordando com o que disse. A temporada para mim começa em abril. Se você tiver a sorte de ter a Supercopa, a Recopa ou o que for, é preciso usar a pré-temporada para planejar e para dar chance aos jovens. Não dá para escalar os jogadores 11 meses por ano com muita intensidade e vencer tudo. Isso não é possível. Acho que estamos indo bem. Lamento que isso tenha chateado as pessoas. Quer dizer, sim, foi um ano difícil. Mas não vou me desculpar por um ano em que estamos em quinto ou sexto lugar. E estou muito confiante de que vamos ficar no G4 e voltaremos à Libertadores”, entende o empresário norte-americano.