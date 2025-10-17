Saúl pode voltar ao Flamengo em decisão contra Palmeiras

Saúl pode voltar ao Flamengo em decisão contra PalmeirasJogador espanhol será reavaliado até o último minuto para definir sua presença na partida
O Flamengo pode ter um reforço de peso para o jogo decisivo contra o Palmeiras, domingo (19), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão. Afinal, o meia Saúl se recuperou das dores no tornozelo e no calcanhar esquerdo e pode ficar à disposição do técnico Filipe Luís para o confronto. Dessa forma, o espanhol será reavaliado até o último minuto.
Por conta das dores no tornozelo e calcanhar esquerdo, Saúl ficou fora das atividades nas últimas semanas. Assim, o meia espanhol realizou apenas atividades de fisioterapia até retornar aos treinos com o elenco nesta sexta-feira (17), no Ninho do Urubu. Contudo, o jogador segue como dúvida e será reavaliado. O técnico Filipe Luís vai bater o martelo no treino deste sábado (18).
Assim, independente da presença de Saúl, Pulgar deve receber a primeira chance no time titular após se recuperar de uma fratura no quinto metatarso do pé direito. O volante chileno voltou a atuar no clássico com o Botafogo, na última quarta (15). Outras boas notícias são os retornos de Allan e De la Cruz, poupados do gramado sintético, além de Danilo e Wallace Yan, que cumpriram suspensão na última rodada.
Em segundo lugar com 58 pontos, o Flamengo está três pontos atrás do líder Palmeiras. No próximo domingo, as equipes se enfrentam em clima de “final”. Além de ter três pontos de vantagem, o Alviverde também tem duas vitórias a mais. Ou seja, mesmo em caso de vitória do Rubro-Negro, o Verdão se mantém na liderança.
