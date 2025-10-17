Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Saúl pode desfalcar Flamengo em decisão contra Palmeiras

Jogador espanhol será reavaliado até o último minuto para definir sua presença na partida
O Flamengo pode ter um desfalque de peso para o jogo decisivo contra o Palmeiras, domingo (19), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão. Afinal, o meia Saúl apresentou dores no tornozelo e no calcanhar esquerdo e virou dúvida para o confronto. Dessa forma, o espanhol será reavaliado até o último minuto para determinar sua presença pelo menos no banco de reservas.

Por conta das dores no tornozelo e calcanhar esquerdo, Saúl ficou fora das atividades nas últimas semanas. Assim, o meia espanhol realizou apenas atividades de fisioterapia até retornar aos treinos com o elenco nesta sexta-feira (17), no Ninho do Urubu. Contudo, o jogador segue como dúvida e será reavaliado. O técnico Filipe Luís vai bater o martelo no treino deste sábado (18).

Dessa forma, Pulgar deve receber a primeira chance no time titular após se recuperar de uma fratura no quinto metatarso do pé direito. O volante chileno voltou a atuar no clássico com o Botafogo, na última quarta (15). Outras boas notícias são os retornos de Allan e De la Cruz, poupados do gramado sintético, além de Danilo e Wallace Yan, que cumpriram suspensão na última rodada.

Em segundo lugar com 58 pontos, o Flamengo está três pontos atrás do líder Palmeiras. No próximo domingo, as equipes se enfrentam em clima de “final”. Além de ter três pontos de vantagem, o Alviverde também tem duas vitórias a mais. Ou seja, mesmo em caso de vitória do Rubro-Negro, o Verdão se mantém na liderança.

