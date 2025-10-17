Saúl pode desfalcar Flamengo em decisão contra Palmeiras

Jogador espanhol será reavaliado até o último minuto para definir sua presença na partida / Crédito: Jogada 10

O Flamengo pode ter um desfalque de peso para o jogo decisivo contra o Palmeiras, domingo (19), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão. Afinal, o meia Saúl apresentou dores no tornozelo e no calcanhar esquerdo e virou dúvida para o confronto. Dessa forma, o espanhol será reavaliado até o último minuto para determinar sua presença pelo menos no banco de reservas. Por conta das dores no tornozelo e calcanhar esquerdo, Saúl ficou fora das atividades nas últimas semanas. Assim, o meia espanhol realizou apenas atividades de fisioterapia até retornar aos treinos com o elenco nesta sexta-feira (17), no Ninho do Urubu. Contudo, o jogador segue como dúvida e será reavaliado. O técnico Filipe Luís vai bater o martelo no treino deste sábado (18).