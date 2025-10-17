São Paulo treina com reforço para encarar o Mirassol

São Paulo treina com reforço para encarar o MirassolBobadilla estava com a sua seleção em amistosos na Ásia e não chegou e se reapresentou apenas na última quinta-feira
O São Paulo retornou aos trabalhos depois da derrota para o Grêmio, nesta sexta-feira (17). O elenco se reapresentou ainda pela manhã e iniciou a preparação contra o Mirassol, no próximo domingo (19), e contou com um retorno importante.
O volante Bobadilla, que estava com a seleção paraguaia no leste asiático para amistosos, retornou ao Tricolor na última quinta (16) e já treinou junto com o restante do elenco. Além do paraguaio, Hernán Crespo contará com a volta de Pablo Maia, que estava suspenso, na partida do interior paulista.
Na atividade desta sexta, o treinador dividiu o elenco do São Paulo em dois grupos. Os jogadores que atuaram por mais tempo realizaram trabalhos internos na parte do CT, enquanto o restante do grupo treinou em campo com a comissão técnica. Por ser titular nos amistosos do Paraguai, Bobadilla permaneceu com os atletas que realizaram trabalhos regenerativos.
