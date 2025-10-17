Santos deve ter o retorno de três jogadores para duelo com o Vitória

Trio deve ficar à disposição do técnico Vojvoda para o duelo decisivo contra os Rubro-Negros, na próxima segunda-feira, na Vila Belmiro

O técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, deve contar com o retorno de três jogadores para o confronto diante do Vitória na próxima segunda-feira (20), às 21h30 (de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Tomás Rincón, o meia Thaciano e o atacante Tiquinho Soares surgem como reforços para o treinador montar o time.

O venezuelano recuperou-se de edema muscular na panturrilha esquerda e está em transição para o campo. Assim, deve iniciar os treinamentos com o elenco do Santos neste sábado.

Thaciano, por sua vez, acabou poupado por Vojvoda do clássico diante do Corinthians. No entanto, treinou normalmente nesta sexta e não preocupa. Já Tiquinho Soares retorna de suspensão automática e vira opção como centroavante.

Por outro lado, o treinador perdeu o volante João Schmidt, que levou o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão. Neymar, ainda em recuperação de uma lesão na coxa direita, também não joga.

Dessa maneira, Vojvoda deve mandar a campo a seguinte formação do Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón (Willian Arão ou Victor Hugo), Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guiherme e Lautaro Díaz.