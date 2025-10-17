Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Samuel Xavier critica “cera” do Juventude após vitória do Fluminense

Samuel Xavier critica “cera” do Juventude após vitória do Fluminense

Lateral também protege arbitragem por conta da postura do Papo, nesta quinta-feira, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Lateral-direito do Fluminense, Samuel Xavier detonou a postura dos jogadores do Juventude antes do gol da vitória, no jogo dessa quinta-feira (16). Após a partida, o defensor chegou a defender o árbitro da partida válida pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

“Temos falado muito da arbitragem, mas hoje estava difícil para eles apitarem. Cada vez que a bola saía para fora de campo, um do Juventude caía. Era tiro de meta, o Jandrei caía. Aí ele (árbitro) deu oito minutos, que eu achei pouco pelo que eles seguraram o jogo. Só que dentro de campo estávamos falando ‘Vamos acreditar até o fim’”, iniciou Samuel Xavier.

“O Juventude estava fazendo um jogo para truncar a partida e achar um gol. Estava difícil para nós. Mas hoje não tem que culpar a arbitragem. Não é porque a gente venceu, estava difícil para eles apitarem, eles não queriam o jogo”, completou ao Amazon Prime.

Com o resultado, o Fluminense segue na sétima colocação, com 41 pontos, dois pontos do sexto colocado Botafogo. Agora, o time volta a campo na segunda-feira (20), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor faz clássico contra o Vasco, às 19h30, também no Maracanã.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar