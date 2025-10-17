Samuel Xavier critica “cera” do Juventude após vitória do Fluminense

Lateral-direito do Fluminense, Samuel Xavier detonou a postura dos jogadores do Juventude antes do gol da vitória, no jogo dessa quinta-feira (16). Após a partida, o defensor chegou a defender o árbitro da partida válida pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

“Temos falado muito da arbitragem, mas hoje estava difícil para eles apitarem. Cada vez que a bola saía para fora de campo, um do Juventude caía. Era tiro de meta, o Jandrei caía. Aí ele (árbitro) deu oito minutos, que eu achei pouco pelo que eles seguraram o jogo. Só que dentro de campo estávamos falando ‘Vamos acreditar até o fim’”, iniciou Samuel Xavier.