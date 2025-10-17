Ronaldinho Gaúcho “antecipa” mistério sobre morte de Odete Roitman em Vale Tudo

Ronaldinho Gaúcho “antecipa” mistério sobre morte de Odete Roitman em Vale TudoCom audiência do Bruxo, um dos maiores mistérios da teledramaturgia brasileira será desvendado nesta sexta, no último capítulo do remake
Ronaldinho Gaúcho solucionou o grande mistério que tem intrigado os brasileiros nos últimos dias: quem matou Odete Roitman? Ao se encontrar com Débora Bloch, atriz que deu vida à emblemática vilã de ‘Vale Tudo’, nos corredores da Globo, o Bruxo brincou sobre a verdade por trás do grande enigma da teledramaturgia nacional.
“Encontrei a Odete Roitman, está viva kkkkkkkkk”, escreveu o ex-jogador nos stories do Instagram.
O encontro entre as celebridades ocorreu durante o Upfront 2026, evento promovido pela TV Globo, no Rio de Janeiro. Trata-se de uma reunião para apresentar ao mercado publicitário a programação da emissora para o próximo ano.
Ronaldinho participou da cerimônia como um dos rostos confirmados para cobertura especial da emissora durante a Copa do Mundo de 2026, entre junho e julho.
Referência viral nas redes
O astro mexeu com os ânimos justamente às vésperas do último capítulo do remake de ‘Vale Tudo’, que vai ao ar nesta sexta-feira (17). Por isso, a publicação rapidamente viralizou e envolveu bolhas que raramente se cruzam.
Internautas interagiram com bom humor à publicação e deixaram seus palpites sobre os reais suspeitos da trama. A personagem Odete Roitman, originalmente vivida por Beatriz Segall e agora por Débora Bloch, foi assassinada em 1989 na trama de Gilberto Braga, gerando a clássica pergunta: “Quem matou Odete Roitman?”.
Ronaldinho na Copa do Mundo
O craque marcou presença no evento como integrante da equipe de cobertura da Copa do Mundo da FIFA 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, Canadá e México. Campeão mundial em 2002, o Bruxo terá um quadro intitulado “Rolê Aleatório” para exibir bastidores do torneio, entrevistas e aspectos culturais das cidades-sedes.
O projeto engloba tanto a TV aberta quanto plataformas digitais da emissora. O Grupo vislumbra a projeção internacional do ex-jogador e seu trânsito no meio esportivo para garantir uma aproximação ainda maior entre público e ídolos mundiais.