Ronaldinho crava desfecho sobre morte de Odete Roitman

Ronaldinho encontrou com Debora Bloch, atriz que deu vida à Odete Roitman, nesta quinta-feira (16) . O encontro entre as celebridades ocorreu durante o Upfront 2026, evento promovido pela TV Globo, no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, o craque publicou a foto ao lado da atriz e brincou sobre a misteriosa morte da personagem.

Quem matou Odete Roitman? O mistério sobre a morte da personagem principal de “Vale Tudo”, novela das nove da TV Globo, ficou no ar nas últimas duas semanas. Cinco personagens foram apontados como suspeitos. Contudo, para Ronaldinho Gaúcho, ela estava viva. E o ex-jogador, mesmo que de brincadeira, cravou o desfecho do remake.

“Encontrei Odete Roitman, está viva”, escreveu o craque.

O último capítulo de “Vale Tudo” foi ao ar nesta sexta-feira (17), com o mistério sobre a morte ainda em aberto. O remake da trama de Manuela Dias terminou bem diferente da primeira versão dirigida por Gilberto Braga, entre 1988 e 1989. Na época, Odete, interpretada por Beatriz Segall, foi assassinada por Leila. Contudo, no remake, ela sobreviveu ao tiro executado por Marco Aurélio.

Na cena, Marco Aurélio relembra o momento do tiro. O empresário entra no quarto onde Odete Roitman está hospedada, no Copacabana Palace. Assim, ela conta que Heleninha, a filha, surtou e tentou dar um tiro, mas errou. Marco Aurélio, então, vê a arma na mesa. Quando Odete se vira, ele pega um pano e segura a arma. Então, quando ela se vira, ele atira no tórax.

Contudo, Odete não morreu. Ele recebe socorro, é levada a um hospital e passa por cirurgia. Depois, viva, foge de helicóptero. Assim, o remake de “Vale Tudo” chegou ao fim, com um desfecho bem diferente de 1989, quando Odete, de fato, morreu.