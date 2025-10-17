Romero vira desfalque no Inter e Vitão é dúvida contra o Sport

Zagueiro sentiu incômodo na derrota para o Mirassol, enquanto volante foi suspenso por cartão amarelo para o duelo no Beira-Rio / Crédito: Jogada 10

A derrota por 3 a 1 para o Mirassol, na última quarta-feira (15), trouxe novas preocupações para o Internacional. Além do desempenho ruim em campo, o clube terá problemas para escalar o time no próximo domingo (19). O volante Romero recebeu o terceiro cartão amarelo e será desfalque certo. Além dele, o zagueiro Vitão deixou o campo com um incômodo muscular e virou dúvida para o confronto contra o Sport, no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A saber, o jogador paraguaio foi punido com o cartão aos 15 minutos do primeiro tempo, após cometer uma falta em Negueba. Sua ausência, contudo, já era esperada de certa forma pela comissão técnica. Isso porque o clube contará com o retorno de Carbonero, que estava servindo a seleção da Colômbia na Data Fifa. Desse modo, o atacante deve recuperar naturalmente a titularidade na ponta esquerda. Outra opção para o setor ofensivo que retorna é Alan Benítez, que ficará como alternativa no banco de reservas.

Internacional se preocupa com ausência de Vitão A situação de Vitão, por sua vez, inspira um pouco mais de cuidado, embora o clube demonstre otimismo. O zagueiro sentiu um problema no músculo adutor da coxa e foi substituído para evitar um desgaste maior. O auxiliar técnico Emiliano Díaz minimizou o problema em entrevista. “Sentiu um pouco o adutor, que não é nada demais”, afirmou. O departamento médico reavaliará o defensor, assim como o goleiro Ronaldo, com desconforto no joelho, e o volante Richard, com dores no quadril. Rochet, Juninho e Luis Otávio seguem fora. Com o resultado negativo no interior paulista, o Inter permanece estacionado na 15ª posição da tabela, com 32 pontos somados. A equipe colorada agora vira a chave para tentar se reabilitar diante de sua torcida.