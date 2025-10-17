Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Racing anuncia Nike como nova fornecedora de material esportivo

Racing anuncia Nike como nova fornecedora de material esportivo

Clube argentino retoma parceria que ocorreu, pela primeira vez, entre os anos de 2006 e 2008
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Após nove anos tendo a empresa italiana Kappa como fornecedora de material esportivo, o Racing anunciou que a Nike assumirá o posto a partir de 2026.

De acordo com o comunicado emitido pela representação argentina, o acordo firmado inclui tanto os times profissionais feminino e masculino como também categorias de base, outros esportes e uma “exclusiva linha de lifestyle”.

“Essa aliança estratégica reforça nosso compromisso de vestir a história, a paixão e a grandeza do nosso clube com a excelência que nos define, dentro e fora de campo”, aponta o adversário do Flamengo na semifinal da Libertadores.

Desde o fim do último mês de setembro, a informação nos bastidores já era de que haveria uma mudança no fornecimento de material esportivo. Isso porque, com contrato válido até o fim de 2025, o comparativo entre a oferta das duas companhias pesou para a diretoria racinguista retomar parceria que ocorreu, pela primeira vez, entre 2006 e 2008.

Em suma, dois pontos tiveram caráter determinante para a decisão. O primeiro deles foi o pagamento de quase o dobro do valor que a Nike ofereceu no comparativo com a Kappa. Montante esse que seria de dois milhões de dólares anuais (R$ 10,8 milhões, na cotação atual).

O outro ponto se refere a elementos estéticos e qualitativos. Além de uma visão mais moderna, o Racing ficou satisfeito com a possibilidade de contar com fabricação e confecção dos produtos na Europa. Ou seja, contando com os mesmos padrões de qualidade de gigantes como Barcelona, Chelsea e Inter de Milão.


Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar