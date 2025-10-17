Racing anuncia Nike como nova fornecedora de material esportivo

Clube argentino retoma parceria que ocorreu, pela primeira vez, entre os anos de 2006 e 2008

De acordo com o comunicado emitido pela representação argentina, o acordo firmado inclui tanto os times profissionais feminino e masculino como também categorias de base, outros esportes e uma “exclusiva linha de lifestyle”.

Após nove anos tendo a empresa italiana Kappa como fornecedora de material esportivo, o Racing anunciou que a Nike assumirá o posto a partir de 2026.

“Essa aliança estratégica reforça nosso compromisso de vestir a história, a paixão e a grandeza do nosso clube com a excelência que nos define, dentro e fora de campo”, aponta o adversário do Flamengo na semifinal da Libertadores.

Desde o fim do último mês de setembro, a informação nos bastidores já era de que haveria uma mudança no fornecimento de material esportivo. Isso porque, com contrato válido até o fim de 2025, o comparativo entre a oferta das duas companhias pesou para a diretoria racinguista retomar parceria que ocorreu, pela primeira vez, entre 2006 e 2008.

Em suma, dois pontos tiveram caráter determinante para a decisão. O primeiro deles foi o pagamento de quase o dobro do valor que a Nike ofereceu no comparativo com a Kappa. Montante esse que seria de dois milhões de dólares anuais (R$ 10,8 milhões, na cotação atual).

O outro ponto se refere a elementos estéticos e qualitativos. Além de uma visão mais moderna, o Racing ficou satisfeito com a possibilidade de contar com fabricação e confecção dos produtos na Europa. Ou seja, contando com os mesmos padrões de qualidade de gigantes como Barcelona, Chelsea e Inter de Milão.