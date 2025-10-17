PSG empata com Strasbourg e vê liderança do Francês ameaçada

Time parisiense poupa jogadores de olho na Champions, tropeça em casa e pode ser ultrapassado por Olympique de Marselha e Lyon na rodada

PSG e Strasbourg ficaram no empate por 3 a 3 no Parque dos Príncipes, nesta sexta-feira (17), na partida de abertura da 8ª rodada do Campeonato Francês 2025/26. Os donos da casa, e atuais campeões, sofreram para segurar um ponto neste confronto direto pela liderança e agora têm a liderança ameaçada. Barcola, Gonçalo Ramos, de pênalti, e Senny Mayulu marcaram os gols do clube de Paris, enquanto Joaquin Panichelli, duas vezes, e Diego Moreira balançaram a rede para os visitantes.

De olho na partida contra o Bayer Leverkusen, pela terceira rodada da fase de liga da Champions, o técnico Luis Enrique poupou alguns jogadores considerados titulares e o time somou apenas um ponto em casa. Mesmo assim, o PSG segue na liderança da Ligue 1, com 17 pontos, um a mais que o vice-líder Strasbourg.

No entanto, o PSG está com a liderança ameaçada e pode ser ultrapassado por Olympique de Marselha e Lyon, caso os times vençam seus confrontos nesta 8ª rodada.