Piquerez elogia Flamengo, mas cita tabu a ser quebrado pelo Palmeiras: “Momento certo”

Jogador do Palmeiras fez questão de valorizar a força do rival antes de confronto direto / Crédito: Jogada 10

O grande duelo pelo título do Brasileirão tem data, hora e local para acontecer. No próximo domingo, o vice-líder Flamengo e o líder Palmeiras fazem o confronto direto pela primeira colocação da competição, no Maracanã, às 16h (de Brasília). O Verdão chega para o jogo deste domingo com a vantagem de poder até mesmo perder para o Flamengo que segue na ponta da tabela. Por outro lado, o Rubro-Negro precisa vencer para não deixar o time paulista abrir duas rodadas de vantagem. Mas existe um tabu entre as equipes.

O Palmeiras não vence o Flamengo no Maracanã há dez anos. A última vitória do Verdão sobre o Rubro-Negro no Rio de Janeiro aconteceu na última rodada do Brasileirão de 2015, quando a equipe comandada então por Marcelo Oliveira venceu por 2 a 1, gols de Dudu e Vitor Hugo. Piquerez, em entrevista ao ge, fez questão de salientar o tabu de vitórias do Palmeiras no Maracanã contra o Flamengo e afirmou que este seria o momento ideal para o Verdão quebrar a escrita negativa e disparar na tabela do Brasileirão. “O Flamengo é uma das maiores potências do Brasil e do mundo. No campo deles, eles são muito fortes, mas estamos preparados para ir lá, para brigar e sair vitoriosos. Faz 10 anos, mas esses números são feitos para serem quebrados, né? Então tomara que o domingo seja a data certa para a gente retomar a vitória lá”, disse o lateral.