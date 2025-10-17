Palmeiras pode ter até cinco alterações para enfrentar o Flamengo

Palmeiras pode ter até cinco alterações para enfrentar o FlamengoVerdão tem chance de contar com o retorno do lateral-direito Khellven, além dos jogadores que estavam com suas seleções
O Palmeiras segue em preparação para encarar o Flamengo, no próximo domingo (19), no confronto entre os líderes do Brasileirão. Nesta sexta-feira (17), Abel Ferreira treinou com todos os jogadores disponíveis e já sinalizou as primeiras alterações no time.
No gol, Weverton está fora por conta de lesão, e Carlos Miguel e Marcelo Lomba disputam a vaga. Na lateral-direita, Khellven, que estava se recuperando de um trauma no pé, treinou normalmente e pode ser uma novidade no time. O jogador está ausente dos gramados há vinte dias.
Já os jogadores que estavam com suas seleções devem retornar ao time titular. Gustavo Gómez, Aníbal Moreno e Flaco López não começaram a partida contra o Bragantino por estarem retornando de suas seleções.
O Palmeiras lidera o Brasileirão com 61, três pontos à frente do adversário. Mesmo se perder o jogo do Maracanã, o Alviverde seguirá na ponta do campeonato, já que tem mais vitórias que os cariocas.
