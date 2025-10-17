Palmeiras e Grêmio levam a melhor nas semifinais e decidem o título da Brasil Ladies Cup

Palestrinas eliminam Gimnasia (ARG) por 7 a 6 nos pênaltis após 2 a 2 no tempo normal; mais cedo, Mosqueteiras despacharam Peñarol-URU por 2 a 0 / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras será o adversário do Grêmio na decisão da Brasil Ladies Cup-2025. Na noite desta quinta-feira (16), no estádio do Canindé, as Palestrinas não tiveram vida fácil contra o Gimnasia (ARG) e garantiram a classificação por 7 a 6 nos pênaltis após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar. As argentinas abriram o placar com Florencia Gaetan aos oito minutos de jogo, mas Fê Palermo e Brena, aos 14′ e 18′ respectivamente, viraram para as brasileiras. Contudo, Lali Esquivel, aos 13′ da etapa final balançou a rede e forçou a série decisiva nas penalidades.