Palmeiras confirma lesão de Weverton, que não enfrenta o Flamengo

Goleiro sofre lesão na mão direita, mas Verdão tem otimismo por um retorno ainda em 2025; veja candidatos para seu lugar / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras tem um desfalque certo – e de peso – para o confronto contra o Flamengo, no domingo (19/10), no Maracanã. O goleiro Weverton, afinal, teve lesão constatada na mão direita por conta de uma fissura em um osso, segundo anúncio do próprio clube via redes sociais, nesta sexta-feira (17/10), antevéspera do duelo. Assim, desfalcará o Verdão no jogo, considerado uma “final antecipada”, pela 29ª rodada do Brasileirão. O goleiro de 37 anos, titular há sete temporadas da meta alviverde, iniciará um tratamento conservador junto ao Núcleo de Saúde e Performance do clube. Apesar de não haver prazo divulgado para retorno, Weverton não precisará de cirurgia. Dessa forma, o técnico Abel Ferreira terá de optar por Carlos Miguel ou Marcelo Lomba para seu lugar.

A crença, então, é que Weverton retorne ainda em 2025. O Palmeiras ainda tem a disputa da Libertadores para se preocupar na temporada., bem como a Copa Intercontinental, caso vença a Liberta. Carlos Miguel, contratado junto ao Nottingham Forest (ING) e possível substituto, ainda não atuou com a camisa alviverde, enquanto Lomba realizou quatro partidas no ano. Goleiro do Palmeiras comenta lesão "Infelizmente tive uma fissura na mão, que vai me afastar por uns dias. Graças a Deus não foi nada grave, mas mão para goleiro é sempre importante. Tratar para voltar 100%, mas não vou deixar de ressaltar minha importância de continuar exercendo minha liderança na equipe", disse o capitão. Ele seguiu em sua declaração, divulgada pelo X (antigo Twitter) do Palmeiras, confirmando que estará junto do resto da equipe nestes dias decisivos.