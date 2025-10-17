Mulher traída em jogo do Sport detalha flagra e desabafa sobre relação de seis anos

Caso ocorreu durante o empate em 1 a 1 com o Ceará, pelo Brasileirão, e resultou no término definitivo do namoro marcado por desconfiança / Crédito: Jogada 10

Um momento de lazer terminou em constrangimento e decepção para Sandra, torcedora do Sport, durante o empate com o Ceará na Ilha do Retiro, em Recife. Ao decidir acompanhar o namorado sem avisar, ela flagrou o companheiro com outra mulher nas arquibancadas do estádio e rapidamente viralizou após ser registrada em vídeo pela própria.

O episódio expôs fissuras de um relacionamento de seis anos, já abalado por suspeitas e casos de infidelidade. Em relato ao apresentador Arthur Pires, do ‘Camarote da Fofoca’, Sandra detalhou como a ausência de diálogo, a insistência do namorado em ir sozinho ao estádio e o sentimento de abandono culminaram no flagra e, consequentemente, no rompimento. A sequência de acontecimentos começou quando Sandra, de folga, sugeriu acompanhar o namorado ao estádio. Ele, porém, recusou a proposta e causou a primeira discussão do dia. “Eu questionei ele: ‘Poxa, eu tô de folga, em casa, e tu vai pro jogo sozinho? Aí eu vou ficar aqui em casa assistindo o jogo sozinha, mas podendo ir contigo'”, desabafou. De acordo com o relato, o parceiro argumentou que costumava assistir aos jogos sozinho e desejava manter esse hábito. Sandra ainda tentou insistir e expressou seu desejo de compartilhar o momento com o, agora, ex.

“Eu falei: ‘Eu não ligo de você sair com seus amigos. A questão é que eu queria o nosso momento’. Resumindo, teve aquela discussão toda, não adiantou de nada. Eu meio que me humilhei”, afirmou. Da tristeza à decisão de ir ao estádio Inconformada, Sandra decidiu não passar a noite de folga sozinha, então após chorar e refletir, também resolveu ir ao jogo. “Enxuguei as lágrimas, tomei meu banho, troquei de roupa e me arrumei. Depois chamei uma moto para poder ir”, contou. Ela se posicionou na parte superior das arquibancadas, onde costumavam assistir às partidas juntos, e começou a notar uma movimentação suspeita na área inferior do estádio.

“Fiquei procurando ele, lógico, né? Porque a gente poderia estar no mesmo lugar, já que fui onde a gente sempre ficava. Quando eu olhei para baixo, vi ele chegando com essa mulher. Eu não quis acreditar. Peguei o celular e comecei a gravar” Confronto em meio à torcida Sandra desceu para tentar acesso ao outro setor e, então, confrontar o namorado. Como o ingresso da área onde ele estava era mais barato, os seguranças permitiram o acesso. “Eu já sabia onde ele estava. Fui direto até lá e aconteceu tudo o que todo mundo viu”, disse, referindo-se à repercussão do vídeo que circulou nas redes sociais.