Médico explica demissão do Corinthians e critica presidente: “Não sabe nada de futebol”

André Jorge, que pediu demissão em meio a série de lesões no elenco alvinegro, foi contratado pelo clube em janeiro de 2024 / Crédito: Jogada 10

André Jorge não é mais o chefe do departamento médico do Corinthians. Nesta sexta-feira (17), o profissional pediu demissão alegando influência política em seu trabalho no CT Joaquim Grava. Além disso, ele fez críticas a má gestão do presidente Osmar Stabile e ainda revelou que pediu desligamento em setembro deste ano, quando o clube contratou o médico Ricardo Galotti para ocupar o mesmo cargo dele. “Há dois meses, o presidente Osmar entrou e contratou o médico do São Paulo (Ricardo Galotti) para assumir o meu lugar. Eu pedi demissão naquele dia porque foi tudo escondido, até mesmo do Fabinho (Soldado, executivo de futebol)”, disse André ao ge.globo.

“Ele (Stabile) disse que era um pedido do grupo político do Fran Papaiordanou (conselheiro do clube). Naquela época, o presidente não aceitou a minha demissão, refez o departamento e me manteve na chefia. Mas, de lá para cá, tem acontecido algumas coisas para me minar, alguns desmandos do meu trabalho”, adicionou. Elogios a Fabinho e pressão política Quando tomou a decisão de deixar o cargo no Timão, Dr. André Jorge comunicou Fabinho Soldado de sua saída. O médico exaltou a postura do executivo. “Dentro do Corinthians tem uma pessoa muito séria, que é o Fabinho. O Osmar não sabe absolutamente nada de futebol. Quem mantém o clube é o Fabinho”, comentou. O médico ainda relatou que foi alvo de pressões políticas e que a situação se agravou nos últimos meses. O agora ex-chefe médico ainda relatou insatisfação com a forma com que o departamento passou a ser conduzido, alegando perda de autonomia e falta de reconhecimento profissional.