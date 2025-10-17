Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Marca negativa liga alerta para Dorival Junior no Corinthians

Marca negativa liga alerta para Dorival Junior no Corinthians

Revés diante do Santos fez treinador atingir pior momento no Timão
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Na última quarta-feira, o Corinthians viveu uma noite de pesadelo na Vila Belmiro. Fora de casa, o Timão foi derrotado pelo Peixe por 3 a 1 no clássico, mas o que chamou atenção, além da apatia da equipe, foi uma marca negativa atingida pela primeira vez sob o comando de Dorival.

No clube desde o fim de abril, Dorival Junior levou três gols em uma partida pelo Corinthians pela primeira vez – foram 31 partidas desde então. Ao todo, o Timão sofreu 19 finalizações por parte do ataque do Santos, a segunda maior marca de um clube contra o Corinthians. Curiosamente, o time que mais finalizou contra o Timão foi o Mirassol – 20 vezes – na partida em que a equipe de Dorival venceu por 3 a 0.

Das 31 partidas sob o comando de Dorival, o Corinthians não levou gols em 14, mas a falta de poder defensivo nos últimos dois jogos ligou um alerta, principalmente de olho na semifinal da Copa do Brasil.

Com foco no mata-mata nacional, onde o Corinthians sequer levou gols até aqui, Dorival Junior precisará corrigir e reconstruir a solidez defensiva perdida nos últimos dois jogos. Principalmente porque o adversário do Timão, o Cruzeiro, é um dos cinco melhores ataques da Série A e tem o artilheiro do Brasileirão, Kaio Jorge.

Foco na Copa do Brasil?

Por mais que seja nítido que o Corinthians passou a focar seus esforços na preparação para o jogo da Copa do Brasil, o volante Raniele destacou que a equipe não tem “escolhido jogos”. Segundo o jogador, este não seria o motivo da “guarda baixa” defensiva nos últimos jogos.

“Por detalhes, os resultados escapam. Temos que manter a concentração 100% do tempo. Não podemos mais fazer isso, entrar da maneira que estamos entrando. Não podem se repetir esses resultados. Escolher jogos eu acho que não condiz com o que a gente faz. Tem jogos que a gente tem desempenho bom, outros ruins. A gente é profissional. Se fosse escolher, escolheria todos”, disse Raniele após a derrota.

O Corinthians volta a entrar em campo já no próximo sábado. O Timão recebe o Atlético-MG, na Neo Química Arena, às 18h30, pela 29ª rodada do Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar