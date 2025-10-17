Londrina x Ponte Preta: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam neste sábado (18), às 17h (de Brasília), pelo jogo de ida da final da Série C do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Com acesso garantido para a segunda divisão, Londrina e Ponte Preta começam a decidir o título da Série C do Brasileirão, neste sábado (18), às 17h (de Brasília), no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina (PR). Dessa forma, os dois clubes buscam coroar a campanha com o caneco para fechar o ano com chave de ouro. Se depender do histórico, a decisão promete muito equilíbrio e emoção. Afinal, são 20 confrontos na história e um retrospecto parelho: nove vitórias da Ponte Preta, oito do Londrina e três empates. Além disso, os paulistas marcaram 25 gols, enquanto os paranaenses fizeram 23. O jogo ainda colocará frente a frente os artilheiros da Série C: Iago Telles, Toró e Elvis disputam a artilharia.

Onde assistir O jogo terá transmissão da Band, DAZN e Sporty Net. Como chega o Londrina Liderados pelo técnico Roger Silva, vice-campeão da Série C do ano passado com o Athletic, o Londrina chega confiante para a decisão contra a Ponte Preta. Dessa forma, o time paranaense quer aproveitar o mando de campo no jogo de ida para construir vantagem, ditar o ritmo da final e jogar a pressão para o outro lado. “Ser campeão é um desafio grande. Mas chegamos até aqui com méritos e espero que os atletas possam entregar para sermos campeões. Ano passado eu fui vice-campeão com o Athletic-MG, que era melhor do que o Volta Redonda, mas agora vou ter nova chance de levantar este título”, disse Roger. Após bater na trave no ano passado, Roger Silva quer coroar o trabalho com o título. Para o primeiro jogo da decisão, o treinador não contará com o zagueiro Manzolli, autor do gol do acesso, suspenso. Dessa forma, Yago Lincoln assume a vaga na defesa. Além disso, o Londrina ainda tem uma dúvida. Afinal, o volante Alison sentiu um desconforto muscular. Já Zé Breno e João Tavares estão pendurados.

Como chega a Ponte Preta Dona da melhor campanha do quadrangular final, a Ponte Preta chega embalada e respaldada pelo desempenho na fase anterior. Para o primeiro jogo da decisão, o técnico Marcelo Fernandes não terá nenhum desfalque e ainda ganhou um reforço. Afinal, o volante Léo Oliveira, que desfalcou o time nos últimos dois jogos, volta a ficar à disposição do treinador. Contudo, a tendência é que fique no banco de reservas. Por outro lado, a Ponte Preta tem uma preocupação: o número de jogadores pendurados. Afinal, Diogo Silva, Rodrigo Souza, Luiz Felipe e Elvis, todos titulares, correm risco de perder o jogo de volta da decisão. Rodrigo Souza, aliás, deve iniciar a partida no lugar de Léo Oliveira, assim como ocorreu em outros jogos. “Nós queremos dar este título para a torcida da Ponte Preta, que nos apoiou como nunca no quadrangular. Estes torcedores merecem e vamos dar o máximo para isso. Temos este primeiro jogo fora de casa, que é bem complicado, mas depois faremos o segundo jogo em casa e ao lado da nossa torcida”, afirmou Fernandes.