Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Juventude ameaça deixar campo após gol do Fluminense, relata árbitro em súmula

Juventude ameaça deixar campo após gol do Fluminense, relata árbitro em súmula

Alan Ruschel, capitão da equipe, e Nenê, foram os líderes do processo de saída de campo dos atletas do time gaúcho no fim de jogo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A vitória com muito sofrimento do Fluminense por 1 a 0 teve confusão logo depois de Thiago Silva marcar nos acréscimos, pelo Brasileirão. De acordo com a súmula, o árbitro Jefferson Ferreira de Moraes encerrou a partida porque os jogadores do Juventude não quiseram voltar a jogar após o gol, inconformados com a arbitragem.

“Diante da resistência da equipe visitante em aceitar o reinício da partida, e considerando que o tempo regulamentar mais os acréscimos de 8 minutos já haviam sido integralmente cumpridos (até os 53 minutos), encerrei a partida”, explicou o árbitro.

“A equipe do Juventude demonstrava claramente que não aceitaria o reinício e já se encaminhava para deixar o campo de jogo”.

O árbitro ainda citou a fala de Alan Ruschel contra ele. O capitão do Juventude afirmou que Jefferson Ferreira não abriu contagem de oito segundos. No entanto, o juiz cumpriu a regra.

“Você não contou os 8 segundos, você está de sacanagem, eu sou capitão tenho direito de falar com você, você está de sacanagem, é só com a gente que faz isso”.

O que aconteceu

A reclamação, afinal, foi por conta de um lance que originou o gol do Fluminense. O goleiro Jandrei segurou a bola nas mãos por 10 segundos, mais do que os oito permitidos. Assim, o árbitro assinalou o escanteio, como manda a nova regra para coibir a cera no futebol.

Com isso, os jogadores do Juventude ficaram irritados com a marcação. Ainda segundo o relato de Jefferson Ferreira na súmula, Alan Ruschel e Nenê incentiveram os companheiros a deixarem o campo e não reiniciar a partida.

Por fim Alan Ruschel ainda foi expulso após o apito final por “reclamar de maneira agressiva tentando passar pelo policiamento” que fazia a segurança da arbitragem.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar