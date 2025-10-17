John Kennedy, do Fluminense, projeta clássico decisivo com o Vasco: “Segunda é guerra”

Atacante diz que gol nos minutos finais, diante do Juventude, coroou espírito de luta do elenco e exalta concentração de Thiago Silva / Crédito: Jogada 10

Com a vitória sobre o Juventude, no Maracanã, o Fluminense encurtou a distância para o G6 em apenas dois pontos, com um jogo a menos que o arquirrival Botafogo. Agora, o Tricolor se prepara para um clássico com o Vasco, na segunda-feira (20), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã. Na visão de John Kennedy, o confronto será uma guerra na luta por uma vaga na Libertadores. “Todo clássico é importante. Depois da vitória de hoje, creio que a torcida vai comparecer e se animou. Segunda é guerra e vamos nos preparar esses dias para uma guerra e sair com a vitória. Na base, eu fiz alguns gols contra o Vasco, até em semifinal, e tomara que segunda eu repita”, frisou.

“Importante tanto para os jogadores como para o clube estar na Libertadores novamente. A gente ficou de fora esse ano, mas estamos procurando se classificar logo no Brasileirão, sem ser a Copa do Brasil. Vou ficar muito feliz se a gente conseguir. Estamos trabalhando forte para isso”, completou. Justiça no gol e Monstro como referência Diante do time de Caxias do Sul, o Fluminense não teve uma boa atuação, mas conseguiu um gol nos acréscimos e ficou com os três pontos. Nesse sentido, o atacante acredita que o tento coroou a luta da equipe em campo e teceu elogios a Thiago Silva, que esteve concentrado até o fim para estufar a rede. “Temos que estar preparados para tudo que acontece dentro do jogo. Foi chato, pois o jogo foi muito travado. Nós queríamos sair com a vitória , os três pontos, e o gol no fim foi merecido. Fizemos um bom segundo tempo, pressionamos e buscamos o gol o tempo todo. O gol fez justiça”, disse.