Investimento em SAF do Atlético é investigado por suposta ligação com facção

Origem do valor investido por Daniel Vorcaro veio de dois fundos geridos pela Reag Investimentos, alvo da operação

Os valores utilizados por Vorcaro saíram de dois fundos de investimentos. Assim, segundo reportagem do jornalista Rodrigo Capelo, o aporte está sob suspeita de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio do Primeiro Comando da Capital (PCC), uma das principais organizações criminosas do país.

A origem do investimento do banqueiro Daniel Vorcaro, para adquirir parte da SAF do Atlético Mineiro, passa por uma investigação pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) na Operação Carbono Oculto.

Proprietário do Banco Master, Daniel Vorcaro investiu cerca de R$ 300 milhões, de forma parcelada, para adquirir 20,2% da SAF do clube mineiro entre 2023 e 2024. Assim, formou o fundo Galo Forte Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (FIP). Ele é o terceiro maior acionista. Assim, fica atrás da família Menin (Rubens e Rafael), que detém 41,8% das ações, e da Associação do clube, com 25%. Além deles, Ricardo Guimarães possui 6,3% e a FIGA 6,7%.

O fluxo dos valores investidos pelo banqueiro tem origem nos fundos Olaf 95 e Hans 95, geridos pela Reag Investimentos. A empresa é alvo de investigação para desarticular esquemas de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal de facções criminosas. Assim, as duas carteiras de investimento repassaram valores a outros três fundos, antes de parte do montante ser usado para a formação da Galo Forte FIP, que adquiriu ações da SAF do Atlético na sequência.

Atlético se manifesta

Vale ressaltar, portanto, que o Atlético não é alvo da investigação do Ministério Público. Dessa forma, em nota, a assessoria alvinegra informou nesta sexta-feira (17), não ter conhecimento de irregularidades.