Internacional liga sinal de alerta e encara duelo contra o Sport como uma final

Colorado volta a se preocupar com a reaproximação da zona de rebaixamento. Ramón terá os retornos de Juninho e Carbonero / Crédito: Jogada 10

O Internacional volta a se incomodar com a reaproximação do Z4 pela irregularidade em seu desempenho, principalmente após a derrota para o Mirassol, na última quarta-feira (15). Isso porque a distância voltou a diminuir para quatro pontos, especialmente pelo resultado positivo do Vitória no clássico contra o Bahia. Assim, o Colorado se mobiliza para evitar se complicar, e seu próximo jogo é favorável neste sentido. Os gaúchos vão encarar o Sport, pela 29ª rodada do Brasileirão. O adversário pernambucano é o último colocado do torneio, além de ser dono do pior ataque da competição. Ou seja, o duelo permite ao Inter começar a se reestruturar defensivamente pelas falhas defensivas frequentes. O time também detém a sexta pior defesa do Campeonato Brasileiro, com 41 gols sofridos em 27 rodadas. A oportunidade também é crucial para retomar o caminho das vitórias e evitar piorar a fase negativa.

Internacional contará com três retornos A comissão técnica terá pelo menos um alento para este jogo. Afinal, Carbonero, um dos principais jogadores do Internacional na temporada, voltará a ficar disponível. Afinal, o camisa 7 já se reapresentou após período a serviço da seleção da Colômbia, assim como Borré. Os dois não conseguiram retornar a tempo ao Brasil para o jogo contra o Mirassol, logo após a Data Fifa. Além disso, o zagueiro Juninho retornou aos treinos, na última quinta-feira (16), após finalizar tratamento de lesão na coxa esquerda. Com isso, provavelmente será novamente titular. Apesar da atuação aquém das expectativas, Ramón e Emiliano Díaz provavelmente manterão o esquema tático com três zagueiros. Por outro lado, o treinador sofre com duas dúvidas no sistema defensivo, se Vitão terá condições de continuar entre os 11 iniciais. Até porque ele precisou de substituição, pois reclamou de dores musculares e passará por reavaliação junto ao departamento médico. A outra indefinição seria o goleiro Anthoni, por opção da comissão técnica pelos erros cruciais contra o Mirassol.