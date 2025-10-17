Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ídolo do Flamengo, Diego lembra momento difícil em 2019: “Pensei em sair do clube”

Ídolo do Flamengo, Diego lembra momento difícil em 2019: “Pensei em sair do clube”

Ex-jogador cogitou deixar clube após críticas, mas revelou que Denir, massagista do Rubro-Negro na época, o convenceu a desistir da ideia
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Diego Ribas, um dos principais nomes do Flamengo no título da Libertadores de 2019, revelou em palestra para a Comlurb, que cogitou deixar o Rubro-Negro meses antes da conquista, mas que o massagista Denir o impediu de tomar tal atitude.

Na época, o ex-jogador recebeu sofreu uma forte cobrança de torcedores, após perder um pênalti na eliminação do Flamengo na Copa do Brasil contra o Athletico-PR. Aliás, no embarque para o jogo contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, ele chegou a ser cercado por organizadas, hostilizado e atacado com pipocas em seu rosto.

Assim, ele contou que quando chegou no quarto do hotel em São Paulo, chorou e pensou em deixar o Flamengo. No entanto, Denir, massagista do clube naquela época, convenceu o jogador a ficar.

“Eu abro a porta e está o Denir. Ele sentou na beira da minha cama e falou que já trabalhava há anos no clube, que viu muita coisa acontecer e que, às vezes, passar por essas situações tornavam os jogadores mais fortes. Ele pediu para eu erguer a cabeça pois eu ainda seria ídolo do Flamengo”, contou.

Diego Ribas pelo Flamengo

Diego é um dos ídolos recentes do clube carioca. Aliás, ele foi o capitão da segunda geração mais vitoriosa da história do Flamengo. Portanto, ele chegou ao Rubro-Negro em 2016 e foi capitão do time entre 2017 e 2022. Dessa forma, neste período, conquistou 12 títulos: duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopa do Brasil e quatro Cariocas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar