Fulham x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

Fulham x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam em clássico londrino válido pela 8ª rodada da Premier League 2025/26
Dia de clássico na Premier League 2025/26. Neste sábado (18), Fulham e Arsenal se enfrentam às 13h30 (de Brasília), no Craven Cottage, em Londres, pela 8ª rodada do Campeonato Inglês.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega o Fulham
O Fulham atravessa um momento ruim e vem de duas derrotas seguidas na Premier League, para Aston Villa e Bournemouth, ambos por 3 a 1. Assim, o time caiu para a 14ª posição, com oito pontos, e está mais próximo da zona de rebaixamento.
Além disso, o técnico Marco Silva precisa lidar com alguns problemas no elenco. Isto porque Rodrigo Muniz, Tete e Lukic, lesionados, são baixas confirmadas, enquanto Raúl Jiménez é tratado como dúvida.
Como chega o Arsenal
Por outro lado, o Arsenal vive um grande momento na temporada e é o líder isolado da Premier League. O time tem 16 pontos, um a mais que o Liverpool, segundo colocado, e vem de uma série de sete jogos sem perder. Nas últimas quatro rodadas, os Gunners venceram todas e assumiram a ponta da tabela.
Contudo, o técnico Mikel Arteta segue sem poder contar com Gabriel Jesus, Havertz e Odegaard, machucados. Já Madueke e Hincapié, em recuperação de lesão, aparecem como dúvidas.
