Fluminense sente ausência de Acosta, e Zubeldía fala sobre possível retorno no clássico

Durante coletiva de imprensa, treinador argentino explica que deve contar com meia diante do Vasco na segunda-feira, novamente no Maracanã / Crédito: Jogada 10

Apesar da vitória sobre o Juventude, no Maracanã, o Fluminense não teve uma boa atuação na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na armação, a equipe carioca nitidamente sentiu falta do argentino Lucho Acosta, que tem se destacado desde a chegada de Luís Zubeldía, porém não pode estar em campo. Afinal, o jogador fez um controle de carga. O meia apresentou sinais de desgaste durante a preparação e, por isso, ficou fora do confronto com a equipe de Caxias do Sul.

No entanto, durante a coletiva, Zubeldía disse que provavelmente irá contar com o atleta na próxima rodada, segunda (20), às 19h30 (de Brasília) O Tricolor mede forças com o arquirrival Vasco, em uma briga direta pelo G6, naquela que será a prévia da semifinal da Copa do Brasil, marcada para dezembro. “Acho que sim (vai voltar contra o Vasco). Por isso digo, ressalto o número de jogadores que temos, que às vezes na gestão podem ser um pouco difíceis, porque todos querem jogar, todos têm o seu ego, todos têm a vontade de jogar”, disse. “Mas as lesões se notam menos, ou seja, Nonato, que foi um jogador importante, está lesionado, mas ao ter variantes pode descobrir essa posição. Estamos tentando que eles se recuperem o mais rápido possível, entendendo que nessa parte do torneio é muito importante ter a maioria dos jogadores à disposição”, completou.